Po trgovinama sve češće kradu - djeca! Evo što kažu stručnjaci koji su najčešći razlozi

Da novca ne manjka samo državi nego i građanima, pokazuju novi podaci zagrebačke policije. Po trgovinama sve češće kradu - djeca. Broj dječjih krađa porastao za više od 120 posto u odnosu na prošlu godinu, a u krađama su sve češće uhvaćena i djeca od samo sedam godina.

Procjene su da se samo u Hrvatskoj u trgovinama ukrade oko milijardu kuna godišnje. Čokoladice, bomboni, grickalice – sitno, ali nestane. Gotovo da ne postoji dan kada se nešto u ovoj trgovini ne ukrade!

"Par tisuća kuna sigurno ode, skoro pa bih mogao platiti jednog radnika koliko novca bude manjka mjesečno. Velik je to problem, rijetko se i uhvati, dječica to sve po sitno, po malo, ali se to nakupi na kraju mjeseca", kazao je Marin Perak, vlasnik trgovine u Zagrebu.

Sve više maloljetnika krade po dućanima ipak sve takve krađe spadaju u one male, jer radi o iznosu manjem od 1000 kuna.

"Potjeraš ga vani i gotovo, ne možeš zvati policiju za jednu čokoladu. Što ćeš, i onda se zamjeriš mami – bolje ne reagirati, samo ga upozoriš i to je to", tvrdi Perak.

Samo na području PU zagrebačke lani je prijavljeno 17 maloljetničkih krađa, ove godine njih 38. Više nego dvostruki porast. Često se dogodi da dječje kradljivce policija ne uspije uhvatiti, a ako ih i uhvati, u većini slučajeva završe s opomenom.

"Neovisno o tome dali smo utvrdili da je mlada osoba počinila kazneno djelo, sagledamo i njegovu obiteljsku situaciju tj. postoje li tu rizični faktori koji mogu utjecati na kasniji razvoj delinkventnog ponašanja kod mlade osobe", objašnjava Anita Matijević, voditeljica Odjela maloljetničke delinkvencije i kriminaliteta pri MUP-u.

Iza takvog ponašanja, vrlo često krije se drugi problem, tvrde psiholozi.

"Od emocionalnog, ponašajnih do uputa koje dobiju od roditelja ili pritisak vršnjaka, razlozi su mnogobrojni", poručuje Marija Crnković, psihologinja u Poliklinici za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba.

Baš kao i reakcije roditelja.

"Reakcije su različite – od nevjerice, preko bezuvjetne podrške svome djetetu, do onog zdravog kritičkog razmišljanja što se to dogodilo da se njihovo dijete odlučilo na takav čin", kazala je Matijević.

Neka djeca na upozorenja dobro reagiraju i prestraše se, a neke uopće nije briga.

"Svakako je poruka i nama odraslima da svako takvo ponašanje djece koje odstupa od uobičajenog ponašanja je neuspjeh nas odraslih", tvrdi Helenca Pirnat Dragičević, pravobraniteljica za djecu.

Za krađe ispod 1000 kuna policija ne dolazi. Nema kaznene prijave, a trgovine sve moraju rješavati same – privatnim tužbama, a manjak u blagajni najčešće plate zaposlenici.