sve će se znati u petak Pobuna na Bolu zbog Zlatnog rata! Mještani osjećaju da im se piše crno ako upravljanje plažom uzme županija

I sve to zbog novog Zakona o pomorskom dobru o kojemu će se u Saboru glasati u petak. Općina Bol i njezino komunalno društvo 'Grabov rat' ne bi imali imati apsolutno nikakvu mogućnost njome upravljati jer će to moći isključivo Splitsko-dalmatinska županija, odnosno njezina javna ustanova 'More i krš'. Drugim riječima, ako se Vladin prijedlog usvoji, lokalna zajednica gubi prava na upravljanje plažom Zlatni rat