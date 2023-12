Pobuna obrtnika! Traže da se prag za PDV digne na 70.000 eura: 'Inače je teško išta zaraditi'

"Oko 32 eura ugradnja ciferšlusa. Znači nije imao ništa, ja sam razrezala to, zalijepila, jedan ciferšus košta 5 eura. To je nevjerojatno“, govori Suzana Bartolović, jedna od vlasnika obrta.

Do zarade teško, ali zato bi lako u brojne radionice mogao ući sustav PDV-a. "Pa to je četvrtina naših primanja koje moramo tromječeno ili mjesečno dati državi. Na kraju se to odrazi na cijene usluga. Cijene nakon uvođenja eura nismo mijenjali, sada je ulazak u sustav PDV-a velik udarac", rekla je Suzana Bartolović, vlasnica obrta za popravak obuće.

Kako bi taj udarac što više obrtnika izbjeglo, u Glasu poduzetnika traže da se prag povisi na 70 tisuća eura. "Nama se javilo jako puno obrtnika koji smatraju da se to treba povećati kako bi mogli povećati plaće i investirati, nužno je da se taj prag poveća jer je s ovih 40 tisuća eura jako teško izdržati, a da ne uđeš u PDV“, rekla je Branka Prišlić, glavna tajnica Udruge Glas poduzetnika. Toga se boji i mlada poduzetnica Kristina. Turistička vodičica je i radi u školi stranih jezika, obrt je otvorila prije dvije godine.

"Moj obrt je paušalni i jako mi odgovara što imam mogućnost poslovati bez tereta PDV-a, barem u u početku jer da je to uključeno od samog početka i otvaranja ne znak kako bi izgurala“, objasnila je Kristina Božić, koja je vlasnica obrta za usluge u turizmu. Za veći prag zalaže se i Obrtnička komora, barem na 50 tisuća eura. Tako bi bilo bolje i obrtnicima i potrošačima.

"To je najzgodnije navesti na jednom primjeru. Ako imate jednog frizera koji će ući u sustav PDVa-a njegova usluga automatski raste 25 posto. Takav obrtnik plaća veće doprinose i plaća veći porez i taj priče prevaljuje na klijente“, objašnjava Đurđica Mostarčić, predsjednica Sekcije računovođa Obrtničke komore. U Poreznoj upravi navode kako se prag ne može mijenjati jer je tako odredilo Vijeće EU-a prije tri godine. Osim ako država od Komisije ne zatraži odstupanje od direktive.

"I važna je informacija da su se na nivou EU 2020. dogovorili da bi 2025. sve članice Unije trebale imati izjednačene pragove do 85 tisuća eura. Apeliramo Vladi da se to iskoristi i da 1.1.2025. dignemo na 85 tisuća eura“, rekla je Đurđica Mostarčić. Za brojne će to biti prekasno. Suzana je u sustavu PDV-a već bila. "Uh, jako loše iskustvo, iz sustava PDV-a sam izašla 2018. kada je granica sa 114 tisuća kuna na 300 tisuća. Do tada samo dugovi, podmiruješ dugove državi samo da bi bio čist, kada sam iz toga izašla iskreno, preporodila sam se“, rekla je Suzana Bartolović. Njima PDV, kupcima veće cijene. Obrtnici i poduzetnici traže pomoć države.