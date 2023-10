Pobuna u Kapriju! Otočani tijelima brane dolazak trajekta na novu lokaciju!: 'Prosvjedovat ćemo svaki dan'

"Kako je počeo rat na mom otoku?"

Njih 70 posto na otoku ih starije od 80 godina, ali i na štakama su spremni dolaziti na prosvjede ako brzobrodska linija više ne bude pristajala u centru mjesta, nego u novom pristaništu

"Ako brzi brod ne ostane ovdje, mi ćemo prosvjedovati svaki dan. Mi ćemo ići na onu tamo rivu, pa će nas 20 staraca sjesti, pa neka nas zgazi. Rekao sam i to, ako dođe do toga da ćemo s karijolama, dvije karijole, i pomalo ćemo ići i kamioni neće za dva sata doći u centar sela", kazao nam je Miroslav Radočić, bivši član MO Kaprije.

Spriječili su seljenje biljetarnice za prodaju karata u novo pristanište jer bez prodajnog mjesta za karte ne može funkcionirati ni pristanište

"Oni će opet nastojati na silu otvoriti trajektno pristanište, pa mi postavljamo pitanje gospodinu Božinoviću 'je li moguće da će policija Republike Hrvatske poslati interventnu policiju na stare i nemoćne ljude i da će s rive micati gospođu od 97 godina'", poručila je Barbara Klisović.

Inzistiraju na tome da je gradonačelnik Željko Burić obećao napraviti cestu iznad mjesta jer postojeća uz obalnu liniju je preuska, bez mogućnosti za mimoilaženje čak i traktora. Osim toga je u lošem stanju, pa su, kažu, neki kamioni već propadali kroz kolnik.

No, "Ona nikako nije dostatna. Vi ne možete zamisliti krkljanac ljeti. Tu će netko nastradati. To nije jednostavno za promet, to je šetnica", kazala nam je Alma Tucelj.

Na otoku bez automobila od novog pristaništa mještani su udaljeni od jednog do dva kilometra, pa su ljuti na Grad Šibenik jer smatraju da trebalo osigurati i neku vrstu javnog prijevoza jer je predaleko od mjesta

Ljuti su i jer ih nitko nije obavijestio da početkom zimske sezone, od 2. listopada, plovidbe trajekti prelaze u novo pristanište

"Ovo su naši djedovi radili, pradjedovi, šukundjedovi i ovo neka ostane, a mi smo nastavili. Vidite asfalt, to smo mi radili. Telefon smo mi radili, struju smo mi radili. Niti nam je dala Titova Jugoslavija, niti Tuđmanova Hrvatska, nego naši žuljevi", poručila je Sonja Radovčić.

"Mislim da je sazrelo vrijeme u kojem bi stanovnici Kaprija trebali razmisliti jako dobro da li je vrijeme da izađu iz Grada Šibenika i da se priključe nekom drugom", kazao nam je Igor Radovčić.

Pristanište vrijedno 3, 2 milijuna eura pokrenulo je otočnu revoluciju, a Kaprijani ne misle odustati.