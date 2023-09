Počinje škola, Fuchs o toplim obrocima: 'Problem kuhara rješavamo u hodu, zaposlili smo ih 400-tinjak'

Ususret početku nove školske godine razgovarali smo uživo u RTL-u Danas s ministrom obrazovanja Radovanom Fuchsom koji na pitanje, je li sve spremno, kaže da pritužbi nema, te da misli da su svi udžbenici stigli, da će u ponedjeljak dočekati učenike na klupama u ponedjeljak.

Čestitajući svima koji idu prvi put u školu, te uz želju da ostalima nova školska godina protekne u veselju, radosti te bez prevelikih problema, dodaje: "Nadam se da će i epidemiološka situacija biti dobra te da neće biti problema kao ranije."

Na pitanje kako riješiti problem teških školskih torbi odgovara: "Rješenje je pristup koji će primijeniti ova škola ili sve škole je ulaze u cjelodnevni školski program. Naravno da nemaju svi školske ormariće, ali kad sve škole budu u jednoj smjeni i kad budu imale ormariće za pohranu knjiga, i problem teških školskih torba nestat će sam po sebi".

Prvašića je nikad manje, ima ih oko 35.000, pa je komentirao i demografsku situaciju.

"Stanje je generalno zabrinjavajuće jer zaista gubimo stanovništvo, to je posebno veliki problem, vidi se to najbolje po upisima u prve razrede. To će se reflektirati i na upise u srednje škole pa u visokoškolski sustav. Naravno, generalno demografska situacija reflektira se i na manjak radne snage. Ove godine će u visokoškolskom sustav ostati više od 14.000 mjesta", rekao je Fuchs.

Za besplatne obroke kaže da je to novi program i da se u početku očekivalo da neće sve 100 posto biti u redu.

"Problem kuhara i kuharica rješavamo u hodu. Zaposleno je više od njih 400 kuhara, samo zadnjih njih još 32", rekao je ministar te dodao da misli da će sve škole imati kuhani obrok, uključujući u onima koje imaju sklopljene aranžmane dostave hrane.

Iako je u program cjelodnevne nastave trebalo ući 64 škola, s eksperimentalnim programom počet će njih 62.

Pojasnio je da je jedna škola sama odustala jer nije imala riješenu svu potrebnu dokumentaciju te da je odustala i jedna manjinska škola.

U dvije škole roditelji su podigli i ustavne tužbe, a ministar o njima kaže: "Mislim da je mali broj roditelja nezadovoljan, bilo je u početku puno diskontnih tonova. Slušali smo da će djeca u školi biti do 17-18 sati, što nije bilo istina. Roditelji su shvatili da je to dobro za djecu, od toga da nema domaćih zadaća, da će u školi raditi što nisu usvojila, a da će svatko moći kući 14 do 14:30 sati, a po potrebi i želji roditelja moći će ostajati i kasnije."

Za ustavne tužbe kaže da ih ne može prejudicirati, ali da osobno nije zabrinut.

Dodao je: "Krenuli smo u ogroman projekt da sve škole u Hrvatskoj prijeđu u jednu smjenu, osigurali smo ogroman novac i nikad u povijesti Hrvatske nije bilo toliko raspoloživih sredstava za izgradnju škole. Godinama se pričalo da djeca nemaju jednake uvjete i sve škole će do 2027. imati jedan standard, i imat će školske dvorane."

