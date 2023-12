Počinje svinjokolja na koju se dugo čekalo, ali postoje upute: 'Držite se struke, manite se ćorava posla'

Dražen iz Cerne jedva je dočekao početak svinjokolje. Krajnje je, kaže, vrijeme jer je odluka koja sutra stupa na snagu donesena još prije pet dana, a blagdani su pred vratima.

"Nije svinjokolja samo taj jedan dan, taj dan se obavi i prerada, kobasica, pokulenac, kulen, ispeku se čvarci, slanina, vratine, šunke, plećke, to treba ići na salamurenje, barem sedam do deset dana", objašnjava Dražen Strukar.

Pa je, kaže, važno s poslom krenuti što prije, a prije klanja i u klaonici i u vlastitom dvorištu, obavezan je veterinarski pregled.

"Prvo klinički pregled, koji vrijedi 24 sata, znači može već sutra zatražiti klinički pregled. Onaj dio koji možemo obaviti sutra će se napraviti. Klanje može početi i popodne", ističe direktor Veterinarske stanice Vukovar Tomislav Šota.

Potom je u veterinarsku stanicu na pregled potrebno donijeti i uzorke mesa, potvrdu o pregledu te putni list svinja kako bi se evidentiralo njihovo brojno stanje.

"Veterinari će odraditi svoj dio posla, to su ljudi s iskustvom, to su tehničari, to su akademski obrazovani građani, diplomirani veterinari", kaže Dražen.

No, veterinari će imati pune ruke posla, a gužva će biti i u klaonicama.

"Telefon ne prestaje zvoniti, ljudima je svima došlo do… Ne znam, evo, svi bi sad htjeli sve najednom, dugo se čekalo", napominje vlasnik klaonice Živojin Bođirković.

Onima nestrpljivima, koji čekajući veterinarske preglede i red za klanje u klaonicama razmišljaju o nekim drugim opcijama, naši sugovornici poručuju da to ne čine, jer afrička svinjska kuga još prijeti.

"Samo da ne bude bolesti, ljudi držite se struke, manite se ćorava posla. Držite se struke, nemojte bacati okolo otpad, strogo se držite struke", ističe Bernard Šego iz Cerne.

A struka upozorava i da se svinjogojci koji idu na kolinje kod rođaka i susjeda obavezno prije i poslije svinjokolje dezinficiraju.

"Pranje čizama, dezinfekcija, da bi mogao ući u svoje dvorište nahraniti svinje, ako to ne napravimo, imat ćemo situaciju kao u lipnju u Posavskim Podgajcima i u Gunji, u roku 15 dana bit će kuga", napominje Šota.

Na biosigurnosne mjere i dalje moramo paziti, poručuju veterinari, a poruku ima i Dražen koji lopaticu hrane za svinje baca i na dvorište pticama poručuje da "ako nisi bacio zrno sitnoj stoci, neće biti ni krupnog zalogaja". Poruka je to o kojoj bi u ovoj priči trebali razmisliti svi.

