'Pogodile su se dvije stvari i Pripuz je ušao u vrzino kolo. Zašto tek sad? Zbog famozne plave knjige...'

"Svi se danas pitaju kako to da je unatoč tome što je Zoran Pripuz poznat po brojnim aferama pao zbog bespravne gradnje. NJegovo ime u 20 godina spominjalo se cijeli niz puta u crnoj kronici, no nikad nije bio uhićen, niti dana nije proveo u pritvoru", rekla je naša reporterka Ivana Ivanda Rožić koja je razgovarala s Mariom Bertinom, bivšim ravnateljem policijskog USKOK-a.

"Zoran Pripuz je prosuđeni nositelj organiziranog kriminaliteta od strane službenika policije i kao takav je bio i bit će uvijek operativno interesantan službenicima policije i oni će provoditi određene radnje u cilju utvrđivanja njegovih kriminalnih aktivnosti. S druge strane došlo je do koincidiranja informacije da se na Murteru ilegalno grade određeni objekti. Kao što Vam je poznato da ako do državnog odvjetnika dopre glas da je netko počinio kazneno djelo - poduzet će mjere i postupke u cilju daljnjeg otkrivanja. Tu su se dvije stvari pogodile i Pripuz je ušao u vrzino kolo."

Zašto je teško doći do dokaza kada je riječ o osobama njegovog kalibra?

"Postoji famozna plava knjiga u kojoj se nalazi spisak prosuđenih nositelja organiziranog kriminaliteta koja je bila na kraju dostupna ljudima iz krim miljea. Policajac koji ju je učinio dostupnom - nedavno je ako se ne varam pravomoćno presuđen. Dakle, upravo je to razlog koji dobrim dijelom otežava provođenje kriminalističkog istraživanja, izvida… Zato što neke stvari koje neke stvari koje provodi policija - čine pojedinci iz policije dostupnim kriminalnom miljeu"

Nikad nije bio uhićen ni u pritvoru, policija nije ušla u Plazu, mislite li da će se priča sada otkotrljati u drugom smjeru? Da će otkriti nešto novo?

"Nezahvalno je nagađati. Oni koji vode kriminalističko istraživanje najbolje znaju do čega su došli. Ulazak u Plazu nam daje do znanja da su otišli korak dalje nego recimo u vrijeme dok sam ja radio. Ne bi se usudili ući da nemaju nešto, očito su išli po dokaze. Treba vidjeti kako će se to rasplesti"

Kad se istraga otvori, krakovi vode do drugog. Mobitel otvara puno toga…

"Provođenjem posebnih dokaznih radnji zakači se masu ljudi. Neki od njih su vrlo inteligentni i paze što pričaju, a neki pričaju svašta. Iz tih priča, čak posrednih se može izgraditi vrlo dobar dokaz"

Surađivali ste s brojnim glavnim državnim odvjetnicima, ravnateljima USKOK-a. Kakva je nova v.d. ravnateljica USKOK-a?

"Sa svima je bilo na neki način vrlo zabavno, ali i naporno raditi. To su vrlo odgovorni poslovi koji zahtijevaju maksimum koncentracije i u tim koordinacijama smo znali imati strašnih stvari koji nisu za pričati. To su psihički napori gdje morate biti u kondiciji, baratati zakonima, materijom da biste zatvorili one koji su počinili kazneno djelo. Što se tiče gospođe Mostečak, mogu samo reći da se radi o jednoj tihoj i samozatajnoj osobi, ali vrlo odlučnoj"