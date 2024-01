Pokrovcu ide kaznena prijava: Prikupljao donacije bez računa i novac zadržavao za sebe, lažno se predstavljao

Nakon što je prije tjedan dana jednoglasno izbačen iz Sindikata zaposlenih u poljoprivredi Slavonije i Baranje,

Tomislav Pokrovac, jedan od vođa seljačkih prosvjeda, bit će i kazneno prijavljen zbog niza navodnih malverzacija.

Potvrdio nam je to čelnik Sindikata Duško Pavlik, navodeći da se Pokrovac lažno predstavljao u ime Sindikata, da je sazvao Skupštinu protivno Statutu, te da je bez računa prikupljao donacije koje je zadržao za sebe.

Predsjednik Sindikata zaposlenih u poljoprivredi Slavonije i Baranje Duško Pavlik dao je detalje: "Pokrovac je izbačen (iz sindikata op.a.) zbog lažnog predstavljanja, lažnog sazivanja sastanaka, lažnog skupljanja novca u ime sindikata - to je kazneno djelo i prijavili smo ga DORH-u te ide kaznena prijava. On više nije u sindikatu, on ima Stožer za obranu hrvatskog sela - to su dvije različite stvari. Sindikat ide dalje, ja sam predsjednik sindikata i ovo su odlučili ljudi, nisam samo ja."