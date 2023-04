Policajac koji je neutralizirao bombu u Rijeci: 'Da je bačena iz aviona, u krugu 300 metara bi nastao krater...

U Rijeci je u četvrtak u zoru uništena aviobomba iz Drugog svjetskog rata. Pripadnici protueksplozijske jedinice Rijeka najzaslužniji su za uspješno obavljenu akciju. Reporterka RTL-a Ida Balen razgovarala je sa Zdravkom Delačem, specijalcem koji je neutralizirao bombu i pripadnikom Regionalne protueksplozijske jedinice Rijeka.

"Inače, ova sredstva uništavamo detonacijom, ali ovo je primjer gdje probavamo neke nove tehnike. To se zove deflagracija. Paljenje eksploziva i rasprsne se košuljica same naprave", pojasnio je Delač dodavši da potom zapale ostatke te da nema velike detonacije.

"Najrizičniji je onaj dio tamo gdje se nalazi da ne bi došlo do slučajne eksplozije i da ne bi građani nastradali u toj eksploziji. Što se tiče našeg posla, mi smo to naučili. Mi smo poduzeli sve mjere, da je nismo mogli izmještati. Mi bi poduzeli druge mjere pa bi je na mjestu pronalaska uništavali, ali to je to", rekao je.

"Bomba se baca iz aviona. Ima jednu sigurnosnu vjetrušku, ta vjetruška je bila zavijena. Ona nije armirana, dovedena je u nekakav položaj da može eksplodirat. Zato smo je vozili. Ona je cijelo vrijeme bila sigurna, ali mi smo morali ipak evakuirati", kazao je o cijeloj proceduri koju su prošli za svaki slučaj.

Izračunali su i sigurnosne mjere, primjerice udarni val od je 200 metara, a sigurnost 1.600 metara. Na pitanje da je bomba bačena iz aviona bi li sravnala sve, rekao je da bi u krugu od 300 metara bio krater te da bi se okolo sve razrušilo. Kako je kazao, razorilo bi zgradu, a "pogotovo ljudski život".

"Opasan je to posao. Opasan, ali svi su naučili već, to radimo godinama. Ja ovo radim od '95-e, od rata", rekao je Delač koji je bio pirotehničar i ronilac pa se ponovno vratio ovom poslu.

"Njima je to normalno postalo", zaključio je Delač.