Policija upozorava na novu drogu. Lako je dostupna i opasna po život

Čak i male doze izazivaju ovisnost i smrt. Legalnim putem do fentanila se može samo u ljekarnama uz recept. Čuva se pod ključem.

Magistra farmacije Iva Bužančić pojasnila je: "Primarno je indiciran za liječenje boli, odnosno određeni oblici fentanila sličnih i sličnih lijekova su indicirani za liječenje boli, zato se i daje kao anestezija. To je lijek puno jači od morfija zato su i doze koje se daju puno niže."

Od heroina je jači čak 50 puta. Trenutačno je najopasnija droga na svijetu.

Željko Petković, pomoćnik ravnatelja HZJZ-a za suzbijanje zlouporabe droga, kazao je: "U principu je problematičan onda kada dolazi do njegove ilegalne proizvodnje i do njegove zlouporabe zato što ga je teško dozirati. Od jednog grama može se stvoriti 600 doza, najčešće se miješa s heroinom."

Lako je dostupan, jeftin za proizvodnju, nabavlja se putem interneta i dark weba. Samo u SAD-u od njega na godinu umre više od sto tisuća ljudi.

Ovisnik Jeffery predozirao se fentanilom 10. studenog.

"Smatrali su me mrtvim 10 minuta. Liječnici su me oživljavali defibrilatorom i uspjeli su me vratiti", dodao je Jeffery.

Najčešće dolazi u obliku praha ili tableta. Može se pušiti, ušmrkavati i ubrizgavati. U ljekarnama je dostupan kao flaster, ampula i sprej za nos. Tableta na hrvatskom tržištu još nema.

Bužančić je pojasnila da se ne smije koristiti bez recepta.

"Ne bi se smio koristiti bez njega. Ono što se može dogoditi je prestanak disanja, mučnine, povraćanje, predoziranje koje završi time da pacijent premine", dodala je magistra farmacije.

Od fentanila umiru ovisnici, ali i oni koji žele eksperimentirati. Hrvatska još nema velik problem, ali njegova zlouporaba se pojavila i kod nas.

Petković je rekao da je bilo nekoliko zapljena fentanila te da se u Europi pojavio na sjeveru prije desetak godina.

"Najveće probleme je izazivao u Estoniji gdje su oni razvili kućne doze naloksona. To je nešto slično što ćemo mi pokušati primijeniti u Hrvatskoj. Osnovana je u okviru Ministarstva i HZJZ radna skupina", dodao je Petković.

Lijek je to koji se koristi za poništavanje ili smanjenje učinka droge, te kod oslabljenog disanja kod predoziranja. Fentanil su i policija i Zavod za javno zdravstvo ozbiljno shvatili jer opasnost je očito velika.