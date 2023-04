Domišljatost bespravnih graditelja doista je nenadmašiva. Svega njih šest srušilo je svoje bespravne objekte nakon što je prošla inspekcija. Jedan od njih nasipao je na pašnjak kamenje gdje je namjeravao postaviti bespravnu kućicu koju je odignuo od poda kako ne bi bila statična već pokretna - kako bi se na taj način pokrio. Pomicao je 10-20 centimetara kako bi zaobišao zakon. No, hoće li to zaista moći tako Petra Fabian Kapov doznala je od gradonačelnika Vodnjana Edija Pastrovicchija.

Jesu li komunalni redari uzaludno radili svoj posao i hoće li ponovno morati na teren?

"Svakako se nadamo da to sve nije bilo uzaludno pošto smo napravili preko 900 terenskih očevida, poslano je preko 80 rješenja za uklanjanje. Od toga smo došli do toga da imamo 13 očevida koji će se morati ponoviti zbog pokretanja upravnog postupka. To je krajnji cilj - da dođemo do upravnog postupka"

Hoćete li krenuti s bagerima?

"Ne. Pokretanje upravnog postupka dovodi do krajnjeg cilja - do upravne kazne koje su preko 20.000 eura. Ako netko i dalje nakon rješenja o uklanjanju ne miče - to je cij da upravnom kaznom pomakne objekt"

Svega ih je šest njih to učinilo?

"Tako je, od 900 80 imaju rješenje o uklanjanju. Ostali još putuju poštom, a 13 je došlo do nekog cilja. Svakako nije bilo uzaludno. Smatram da je fenomen malo stao. Neslužbeno čujemo da ljudi prodaju parcele, drugi se i dalje bore što je možda i jasno zbog ulaganja u nekretninu-pokretninu"