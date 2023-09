SIGURNIJI VRTIĆI I ŠKOLE Poplava, potres ili nešto treće: Školarci nam demonstrirali kako reagirati u izvanrednim situacijama

Kako reagirati u kriznim situacijama? Hrvatski Crveni križ već treću godinu za redom nastavlja provoditi projekt Sigurniji vrtići i škole. Sigurnosne postupke svladali su i učenici Osnovne škole Retkovec u Zagrebu koji su i pred našim kamerama demonstrirali pokazne vježbe. U sklopu programa škola je dobila pet torbi prve pomoći. Dio je to sustavne edukacije diljem zemlje kako bi se što kvalitetnije odgovorilo na sve sigurnosne izazove u školi i izvan nje. Sve to uz učenje o empatiji i važnosti pomaganju drugima. S izvršnim direktorom Hrvatskog Crvenog križa, Robertom Marktom razgovarala je RTL-ova reporterka Donna Diana Prćić. Markt je istaknuo da su učenici naučili kako postupati ako dođe do kriznog događaja, naučili su i osnovne postupke prve pomoći. Stručnjaci su ih upoznali i sa psihosocijalnom podrškom koju će u tom trenutku primijeniti na sebi, ali i drugima. Otkrio je da je u projektu do sada sudjelovalo preko 40 000 učenika, a da ga planiraju provoditi i dalje.