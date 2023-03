Iz Cavtata Popović o Mami ŠČ: 'Grupa je fenomenalna! Ja podržavam ovaj skok iz padobrana'

Prije 40 godina on je nastupio sa svojom 'Džuli' na Eurosongu, sada za našu pjesmu kaže da neki smatraju da je skandalozna, a on poručuje da bi volio da uđe u polufinale. Popovića smo sreli u Cavtatu gdje su odavno smislili inačicu Eurovizije i kaže da ga festivali uvijek vrate u prošlost: 'To je predivan osjećaj'