Pornografija i govor mržnje: Među učenicima se pojavila uznemirujuća Whatsapp grupa. 'Bilo je problema'

Od pornografije do govora mržnje, sve se to može pročitati u WhatsApp grupi koja se dijeli među učenicima splitskih osnovnih škola. Kad se pročulo za to, ravnatelj jedne škole odmah je provjerio s učenicima što se događa.

"WhatsApp grupa je, prema onome što su mi oni rekli, vrlo neprimjerenog sadržaja. Ima pornografije i lošeg odnosa prema osobama s posebnim potrebama i invalidima. Upozorio sam ih da je to neprimjereno, a oni sedamši s kojima sam razgovarao su mi vrlo zrelo rekli da odmah izlaze iz tih grupa", rekao nam je ravnatelj Osnovne škole Bol Davor Bučević.

Na problematičnu grupu, koja zahvaća sve kontakte priključenog člana, upozorila je jedna mama. "To su moje unuke, moja kćer to pazi sad su već pomalo izašli iz toga, ali bilo je velikih problema", objasnila nam je Marija iz Splita.

Michael Bakić, koji živi u Pariz,u zna da je to globalni problem. "Tamo (u Parizu, op.a.) i svugdje u svijetu, s tim da moja djeca žive ovdje s mamom i ona je vrlo pažljiva oko toga", poručio je.

Unatoč uznemirujućem sadržaju, nitko slučaj nije prijavio policiji.

"Sama činjenica da je netko ubačen u neku grupu ne predstavlja nikakvo kazneno djelo dok nije bio izložen nekakvom neprimjerenom sadržaja, vrijeđanju. I dok to ne prijavi nama, samo postojanje grupe nije dokaz da se radi o kaznenom djelu", objašnjava policijska službenica za kibernetičku sigurnost Policijske uprave splitsko-dalmatinske Ivana Poljak Marunica.

Upravo se roditelje poziva da prijave policiji, ali i upozore svoju djecu.

Ravnatelj osnovne škole s početka reagirao je odmah. "Psihologinja kao stručna osoba škole je već danas pripremila kako će sutra razgovarati sutra s djecom i upozoriti ih na to", otkriva nam.

Roditelji bi trebali biti na oprezu, osobito kada su u pitanju mobilne aplikacije i društvene mreže jer neprimjereni sadržaji šire se velikom brzinom.