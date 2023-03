Brodovi odlaze, a u moru za sobom ostavljaju minu koja je ležala 70 godina.

Riječki botel, odnosno, hotel na moru, odvukli su remorkeri. Luka mora biti prazna.

"Iselili smo goste koji su još nekoliko dana trebali ostati. Radi se o eksplozivnoj napravi koja je relativno stara i ne zna se kako će reagirati, nadamo se da će sve proć u redu, ali iz predostrožnosti, ovo je možda bolja odluka.

Grad je podijeljen u zone.

Crvena zona znači neposrednu opasnost i tu živi 500-tinjak ljudi. U toj zoni do 22 sata ne smije biti nikoga. Žuta zona obuhvaća širi dio centra i znači preporuku smanjenog kretanja i smanjenih aktivnosti. Dakle, ne bi trebalo biti na otvorenom niti kraj staklenih površina, a poželjno je spustiti rolete i zatvoriti škure.

Razgovarali smo s Jagodom Prodan koja stanuje u crvenoj zoni. "Pripremila sam se, kao i sve za psa što mi treba, hranu... Ali za to vrijeme idem do nećakinje pa nema potrebu previše toga nositi", rekla nam je Jagoda.

Kaže, nitko joj osobno nije došao i reći za evakuaciju, pročitala je o tome u novinama, ostavili poruku.

"Da se maknemo za svaki slučaj. Najvjerojatnije neće biti ništa, ali nikad se ne zna", nastavila je Jagoda.

I baš zato sve su službe na nogama. U riječkom Kliničkom bolničkom centru reorganiziran je cijeli sustav. Od hitne službe, preko operacijskih sala, jedinice intenzivnog liječenja do radiologije i transfuziologije. Osigurani su dodatni i pripravni timovi.

Pročelnica objedinjenog hitnog bolničkog prijama Martina Pavletić pojasnila je kako su se oni pripremili za slučaj hitnosti.

"Ako dođe do nezgoda i masovne nesreće, detaljno smo se pripremili za takvu situaciju. Imamo pripravne timove u više faza, u slučaju nesreće . Njih ćemo zvati i oni će dolaziti sukcesivno, kako bude potrebno. Osigurali smo dodatne krevetne kapacitete, velike količine krvnih derivata. Bit će dostupni i kirurzi i anesteziolozi", dala nam je detalje priprema Martina Pavletić.

Mina će prvo biti otegljena na otvoreno more, a onda deaktivirana. To će raditi podvodni pirotehničari, a situaciju otežava to što je mina stara.

"Svako postupanje i manevriranje s takvim minama uvijek nosi jednu dozu opasnosti i rizika. Vjerujemo da će ta opasnost proći s minimalnim dijelom, zato i poduzimamo sve mjere kako bi se izbjegao, ne daj Bože, i ovaj drugi scenarij, koji mi također u jednom dijelu moramo uvažiti u kalkulacijama", rekao nam je Goran Gašpert, načelnik Sektora za javni red i sigurnost.

I riječka tržnica spada u crvenu zonu. Nema panike, ali u subotu ljudima nije svejedno. To nam govori i Šeki Bajmak, prodavač na riječkoj tržnici.

"Ima ljudi što su pobjegli. Baš su iz grada otišli, stariji su to ljudi. Otišli su u Gorski kotar. Pusti ti to, nije to mala bomba, to je velika bomba. Tonu i dvjesta. To zvekne, ode do Trsta", govori nam iskreno Bajmak što o svemu misli.

Nema potrebe bježati, jer sve što se radi samo su mjere opreza. Ali napuštanje centra nije molba, nego naredba. Oni koji nemaju gdje otići, besplatan smještaj imat će u Dvorani mladosti.