'TO BI BIO PRESEDAN' Postrojio vojnike pa oporbenjacima dao odgovor koji nisu željeli čuti. Milanović u ratu HDZ-a i oporbe ne zauzima stranu

Da zbog blokade u pravosuđu i velike plinske afere nije vrijeme za odlazak na more složno poručuje opozicija, no predsjednik Milanović u ratu HDZ-a i oporbe ne zauzima stranu.Vladajući su odbili oporbeni zahtjev za izvanrednom sjednicom Sabora, a jedini koji to sada može napraviti je upravo predsjednik Republike. Detalje ima Dajana Šošić.