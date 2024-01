Njemački brod koji je prevozio teret u spremnicima udario je rano jutros u most između Iloka i Bačke Palanke. Most je oštećen, a jedan spremnik s tisuću tona umjetnog gnojiva je potonuo, objavio je Grad Ilok. Obustavljen je promet na lokalnom graničnom prijelazu. Sve nadležne službe s hrvatske i srpske strane su na terenu. A voda je poslana na analizu.

Reporter RTL-a Danas Bojan Uranjek u razgovoru s gradonačelnicom Iloka Marinom Budimir doznao je više detalja

"Došlo je do potonuća barže koja je nosila 1000 tona gnojiva. Pretpostavlja se da je oštećena, da je u nju ušla voda. Kako se brzo otapa to gnojivo zasad nemamo informacije. U komunikaciji smo i sa srpskom stranom. Tu će se vršiti analiza vode. Kako su mi javili zasad je voda u redu i ne govori se da je došlo do velikog incidenta. Ali nemamo puno vremena i vjerojatno će Srbija pokušati sama izvući tu baržu, a vjerujem da će i Hrvatska biti spremna pomoći i da se ta barža što prije izvuče i da se zaštitimo od velikog ekološkog incidenta koji je moguć", kazala je gradonačelnica Budimir.

Na pitanje što bi mogao biti uzrok incidenta kazala je da je dosta visok vodostaj Dunava i da može biti ljudski faktor, ali da je to prerano za reći

" Službe iz Srbije vrše očevid i vjerujem da će uskoro doći do zaključka", istaknula je te dodala da bi promet preko mosta mogao biti u funkciji kad obje strane pregledaju most i utvrde da je statika u redu i kad više nije opasno za promet.

"Tu prolazi jako puno kamiona prolazi. Promet rijekom nije niti obustavljen", zaključila je.