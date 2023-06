NI TRAGA NI GLASA Potraga za petero ljudi postala je utrka s vremenom. Kisika je sve manje, a obalna straža pretražuje područje veličine Crne Gore

Podmornica Titan zaronila je ispod površine mora - i sat i 45 nakon zarona izgubila je komunikaciju s brodom na površini. Od nedjelje joj nema ni traga ni glasa, a pet putnika kisika ima dovoljno najkasnije do petka ujutro. Vrijeme curi. Titan je jedina podmornica ovakve vrste na svijetu - duga je oko 7 metara i trebala je prevaliti 4 kilometra kako bi došla do Titanika. Put do morskog dna traje dva i pol sata. Olupina Titanika je u Atlantskom oceanu, 700 kilometara od obale Newfoundlanda u Kanadi. Američka obalna straža pretražuje područje veličine savezne države Connecticut ili nama bliže Crne Gore.Više pogledajte u prilogu Maje Oštro Flis