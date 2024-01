Potres u Japanu puno je jači od onog u Petrinji, a da se dogodi u Zagrebu - bio bi itekako razoran. S jednim od najvećih stručnjaka za potresnu gradnju Josipom Atalićem razgovarao je Mario Jurič.

Rane od zagrebačkog potresa još su vidljive. Što bi potres jačine kao u Japanu, napravio Zagrebu?

"Pa takvu stvar bolje da ni ne zamišljamo, odnosno ona se ne može ni ovdje ni dogoditi. U Zagrebu je manji hazard"

Svakako bi bio devastirajući.

"Definitivno, posebice za stari dio grada"

Koliko je ovaj potres u Japanu jači od onog petrinjskog?

"Grubo možemo reći tridesetak puta, ali opet ću se vratit. To brinu naši seizmolozi, a naši građevinari projektanti brinu kako se osigurati na takve potrese, odnosno kako projektirati zgradu ili u ovom našem slučaju što imamo nakon potresa u Zagrebu, kako rekonstruirati postojeće zgrade da se odupru toj energiji koja dolazi koji proizvodi potres."

Što možemo naučiti od japanske gradnje?

"Jako puno. Oni su stvarno miljama, miljama daleko. Ili kako bi jedan moj stari učitelj rekao kad te netko šamara godinama ili stoljećima navikneš se gibati, braniti. A mi smo sad dobili par šamara i stvarno trebamo učiti od njih kako se braniti od potresa, odnosno kako djelovati kao zajednica da umanjimo taj rizik."

Oni, primjerice, u nekim zgradama imaju seizmičke izolatore.

"Da, i to je kod njih već uobičajena praksa kod nas, nažalost kod nas se to ne radi, ali i trebali bi, jer na primjer, bolnice u Turskoj koji su bili na seizmičkim izolatorima su izdržale kod nas. Mi nemamo tu praksu, al trebali bi je pokrenuti. To je nešto što višestruko osigurava sigurnost neke zgrade."

Što još Japanci ugrađuju u zgrade kako bi bile što stabilnije?

"Kad osjete da neka zgrada ili kad vide izračunaju da nije sigurna na potres oni zapravo uklanjaju i grade novu po novim propisima, seizmički sigurnu, i to je neki mindset koji oni cijene i vrednuju, tako da to isto što mi moramo napraviti. Jednostavno, moramo se naviknuti na potrese i djelovati kontra njih."

U tom smjeru ide moje iduće pitanje. Koji su vaši savjeti za građevinske tvrtke u Hrvatskoj koje u ovim trenucima grade?

"Savjet je da rade što kvalitetnije, jer za 20 - 30 godina će se gledati unazad što smo mi kao struka općenito i projektanti i izvođači napravili tako da to je nešto što sad trebamo djelovati. Bilo je stvarno turbulentno razdoblje nakon potresa i radili smo kako smo znali i mogli, ali sad posebice moramo raditi na kvaliteti da sljedećim generacijama našoj djeci ostavimo kvalitetnu sigurnu Hrvatsku."

Što vidite kao najveći problem trenutačno u gradnji u Hrvatskoj?

"Pa manjak projektanata izvođača i to je nešto što na tome treba djelovati. Educirati širu skupinu ljudi, posebice što ta obnova ne smije stati. Ne smijemo zaustaviti obnovu zgrada nakon potresa ovdje u Zagrebu Petrinji to moramo proširiti na cijelu Hrvatsku. Mi, za razliku od Japana, imamo stari stambeni fond koji je jako ugrožen. ako se mogu tako izraziti i trebamo jednostavno djelovati. Njima je, zgradama, istekao rok trajanja ako se mogu tako izgraditi, tako trebamo djelovati da to promijenimo. Definitivno rekonstruirati, očvrsnuti, izračunati i napraviti ih sigurnim."