Potresna svjedočanstva spasioca nakon užasa na A1: 'Kolega je digao vozilo, ispod je bio mlad čovjek'

Troje ljudi poginulo je u stravičnoj nesreći na autocesti A1. Skrivio ju je vozač iz Moldavije koji je neslužbeno prevozio migrante, udario u ogradu, prešao na suprotnu stranu autoceste i frontalno se sudario s automobilom u kojem se vozila obitelj iz Rijeke. Muž i žena su poginuli, a njihov 16-godišnji sin je ozlijeđen.

Preminuo je i jedan migrant od ukupno 1O, koliko ih je bilo u terencu kojim je neslužbeno upravljao krijumčar migrantima. On, maloljetnik koji je izgubio roditelje i još četvero ozlijeđenih je u bolnici u Karlovcu, četvero ih je u Rijeci, a dvoje na zagrebačkom Rebru. Izvan su životne opasnosti. Nesreća se dogodila kod tunela Sveti Marko nešto prije 2 sata ujutro. Oba automobila su potpuno neprepoznatljiva, smrskana, ovo je sve što je od njih ostalo nakon nesreće.

Dražen Žužak, voditelj smjene Javne vatrogasne postrojbe Karlovac za RTL Danas rekao je da su zatekli kaotično stanje."Po svuda dijelovi automobila, vozači i suvozači okolo vozila po prometnici. Troja kola Hitne pomoći, policija....", rekao je Žužak.

Vladimir Tomljanović iz Autokluba Karlovac vidno potresen otkrio je detalje horora: "Kad je kolega digao vozilo, ispod vozila se nalazio mlad čovjek, stranac."

Policija službeno ne potvrđuje da je vozač iz Moldavije zapravo krijumčar koji je prevozio migrante, no prošle ih je godine uhićeno dvostruko više nego godinu ranije - gotovo 1900. Da to postaje sve veći problem potvrđuje i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović koji je izrazio sućut obiteljima poginulih ali i otvoreno poručio: "To je trend na koji mi upozoravamo niz godina - da je pitanje nezakonitih migracija u velikoj mjeri prešlo u ruke kriminala i to organiziranog te kojeg više ne bih tumačio kao popratnu pojavu migrantske krize, nego kao posebnu vrstu organiziranog kriminala oko kojeg se okreću veliki novci."