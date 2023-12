Požari, suše, tornada, tuče, ekstremne temperature: Ovo će biti najtoplija godina u povijesti

Požari od Turske do Portugala, presušeni izvori vode, Mediteran je ove godine obarao sve rekorde. Dolina smrti u Kaliforniji sa 54 Celzijeva stupnja, jug Maroka sa 54, a Španjolska 44. Ovo će biti najtoplija godina u povijesti, a to nije samo stvar dojma, to pokazuju podaci Europske službe za klimatske promjene.

"Prvenstveno je razlog, naravno, emisija stakleničkih plinova i globalno zatopljenje, koje vidimo da je iz godine u godinu, unazad zadnjih 20 godina, stvarno dramatično, a ove godine imamo i, nakon 2016. koja je dosad bila najtoplija, opet El Nino u Pacifiku tako da je to isto jedan od razloga", rekla je Melita Perčec Tadić, voditeljica Službe za klimatologiju DHMZ-a.

No nije samo stvar visokih temperatura, klimatske promjene sa sobom donose sve više ekstremnih vremenskih situacija. Tornada, tuče, poplave koje su gutale naselja, a sve te prizore bilo je moguće vidjeti samo u ovoj godini.

"Broj prirodnih katastrofa te vremenskih i klimatskih ekstrema koje pratimo kao dio ovog klimatskog stanja nas veoma zabrinjava", rekla je Elena Manaenkova, zamjenica glavnog tajnika Svjetske meteorološke organizacije.

I u Hrvatskoj je vrijeme pokazalo zube. Iako ljeto nije bilo najtoplije dosad, i dalje su bile visoke temperature. Mljet se pržio na 40, Zadar na 39 stupnjeva. Zanimljiv je bio i listopad, kada su u jednom danu oboreni mnogi temperaturni rekordi, u Ogulinu je bilo izmjereno 30.4, u Kaštelima 29.8 i Zagrebu 29.2.

Zbog svih ovih klimatskih prilika, imamo sve blaže zime, a pitanje je kakva će situacija biti ove godine za Božić.

"Nešto ćemo pouzdanije znati kakvo nas vrijeme očekuje tamo 10ak dana prije Božića. Ono što moramo sada reći je da se čini da će onaj tjedan prije Božića biti hladnije od prosjeka, do bi onaj tjedan nakon Božića mogao biti nešto topliji", rekao je Dorian Ribarić, meteorolog RTL-a.

Ako je suditi prema podacima DHMZ-a, snježna božićna jutra u posljednjih 60 godina bila su rijetkost.