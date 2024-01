Zagreb, Rijeka, Osijek, Sisak, Split, Županijski, Općinski... - isto izgledalo jutro na velikoj većini sudova. Glasnogovornica Udruge hrvatskih sudaca i sutkinja Županijskog suda u Velikoj Gorici, Ivana Bilušić, glasnogovornica Udruge hrvatskih sudaca kaže da je odaziv sudaca "mjerama upozorenja", odnosno bijelom štrajku, 80 posto.

Vrhovni sud izdao je ipak uputu što se ne smije odgađati na sudovima.

Ruža iz Zagreba kaže zašto je danas došla na sud: "Ma išla sam samo po pečat, to sam predala, sutra će biti gotovo, bez ikakvih problema."

Građani i poduzetnici mogu odraditi sve što moraju, a svi suci imaju autonomiju odlučiti odgađaju li rasprave ili ne.

Žaneta Pokupec Ratkić, ravnateljica sudske uprave Trgovačkog suda u Zagrebu, rekla nam je: "Pisarnice su tu, sudski registar, prijavna prijavnica, parnična, stečajna pisarnica, sve je zapravo najnormalnije i radi. Te stvari na sudu obavljaju službenici."

Međutim, to je veliki mehanizam u kojem svi ovise jedni o drugima, tako da će se neminovno dio svega gomilati i stajati.

Ivana Bilušić najavila je da mjere traju do 2. veljače: "Naravno, one se mogu prekinuti i prije, ako dođe do konstruktivnog razgovora i dogovora s izvršnom vlašću." Nastavlja, očekuj poziv resornog ministra Ivana Malenice.

Slušaju tvrd stav premijera i ministra koji poručuje da neće pristati na ucjene, ali i dalje stoje pri tome da od indeksacije, odnosno - vezivanja plaća uz parametar prosjeka - ne odustaju.

Ana Nagy, sutkinja Trgovačkog suda u Zagrebu, kaže nam: "Mi očekujemo od Vlade da ispuni ono što je obećano. Mi se ne slažemo s time da suci imaju dobre plaće."

Velika većina sudaca su prvo i drugostupanjski i nemaju te plaće od 3500 eura, koje se sada komuniciraju, objašnjava sutkinja. Od 2009. vode istu bitku.

Krešimir Devčić, glasnogovornik Županijskog suda, rekao je: "U kaznenim postupcima imamo relativno veliki broj postupaka koji su hitni, to su vam predmeti prvenstveno pritvorski predmeti, kad se okrivljenici nalaze u istražnom zatvoru, to su i takozvani uskoški predmeti, pa predmeti ratnih zločina."

Suci razumiju da od ljudi ne očekuju jasnu podršku.

Marijana Rajher iz Zagreba komentira: "Ne zato što su inače spori, evo meni je mama umrla 2021., a ja sam sad tek dobila rješenje da je gotovo na sudu.

Prema uputi, suci moraju obavještavati stranke i odvjetnike o odgođenim ročištima, a ovo je već drugi put u niti godinu dana da odvjetnicima posao stoji, iako oni rade.

Vatroslav Abramović, predsjednik Odvjetničkog zbora Rijeka, izjavio je: "A za nas to znači da ćemo ponovno biti onemogućeni u stjecanju svojih prihoda jer je izvor prihoda nam zastupanje stranaka, kao što smo bili prošle godine u tome onemogućeni tri mjeseca, a država nam je cijelo vrijeme tražila da plaćamo davanja u punom opsegu."

Unatoč tome načelnu podršku sucima daju, uz apel da se to pokuša završiti što prije.

I sucima je to u interesu, ali lopticu su bacili Vladi.