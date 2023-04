JOSIP ŠKORIĆ Predsjednik uprave HC-a o stonskoj obilaznici: 'Neke rizike prije izgradnje nismo mogli predvidjeti'

Hrvatska je konačno spojena! Otvorena je stonska obilaznica, čime je nakon četiri godine i osam mjeseci završio projekt spajanja južne Dalmacije s ostatkom zemlje. U promet je puštena ta posljednja, 7 i pol kilometara duga dionica, od Prapratnog do čvora Doli. Riječ je o vrlo zahtjevnom prilazu Pelješkom mostu jer je trebalo prokopati dva velika tunela i između njih izgraditi most. Obilaznicom će se rasteretiti Ston, a od otvorenja Pelješkog mosta Hrvatskom se od sjevera do juga putuje bez stajanja na granici u Neumu i pokazivanja dokumenata. RTL-ova reporterka razgovarala je s Josipom Škorićem, predsjednikom uprave Hrvatskih cesta. Više o tome pogledajte u videu: