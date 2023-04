plenković na potezu Premijer je do sada ugasio svaki štrajk, no hoće li mu to poći za rukom s liječnicima?

Liječnicima napokon stiže i taj dan. Sutra u Banskim dvorima dugoočekivani sastanak s premijerom. Andreju Plenkoviću do sada je uspijevalo ugasiti pobune, kad već to nisu uspjeli njegovi ministri. Hoće li i ovaj puta zaustaviti štrajk?