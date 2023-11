Premijer uporno ponavlja da za uhićene Hrvate stižu dobre vijesti: Izlaze li Boysi iz grčkih zatvora?

Bio je na mjestu sukoba i tamo, kako tvrdi istražiteljima, izgubio nož. Je li navijača AEK-a ubio 35-godišnji Grk, odgovor bi trebala dati DNK analiza. Za to vrijeme Hrvati su već tri mjeseca iza rešetaka.

"Ti ljudi su trebali ili biti osuđeni ili pušteni, institut pritvora nije ničija prčija, to je vrlo ozbiljan institut kojem čovjeku ako je sumnjiv uzimaš slobodu, trpaš ga iza rešetaka, a to sve je u Grčkoj moglo biti gotovo za dva tjedna", kaže predsjednik Zoran Milanović.

Premijer ponavlja da za uhićene Hrvate uskoro stižu dobre vijesti. Diplomatskim putem, ali i osobno, kaže, komunicira s ključnim grčkim dužnosnicima.

"Ja očekujem, ne bez razloga da vrlo skoro dođe do pozitivnih vijesti. To što sam rekao nisam rekao napamet tako da sam gledao je li puše lijevo ili desno nego zato što radimo na tome“, tvrdi Plenković.



Je li ta dobra vijest uhićenje Grka - nije otkrio. Riječ je o muškarcu koji je policiji dobro poznat. Prije šest godina zbog sudjelovanja u tučnjavi navijača AEK-a i PAOK-a osuđen je na godinu dana zatvora. Odvjetnici Hrvata bez komentara. Istraga, kažu, još traje, svi svjedoci nisu ispitani. Da sve predugo traje smatraju i građani.

Mladen kaže: „

"Bilo bi dobro da se što prije vrate kući", kaće Zagrepčanin Mladen, a njegovo mišljenje dijeli i njegov sugrađanin Andrej

"Vrijeme je da ih puste. Nije svih 100 krivo na isti način.“

No Zagrepčanka Ivana misli drukčije

„Išli su svojom voljom. Ne znam. Nemam baš neko pametno mišljenje.“

Isto smatra i Martin: „Sami su si krivi, tko normalan ide u drugu državu da dela takve stvari?“



Roditelji uhićenih Hrvata ne skrivaju tugu i ljutnju. Razočarani su jer ih premijer, unatoč njihovim molbama, nije primio na sastanak. On im odgovara - uvijek radimo u interesu hrvatskih državljana.

„Za sve radimo maksimalno angažirano i jednako i podsjećam - nitko nije hrvatsku Vladu pa ni vas pitao kad je išao u Grčku na utakmicu, a zna da ne može doći na tribine, treba i o tome voditi računa", tvrdi Plenković.

"S obzirom da ima tako veliki utjecaj u Briselu, onda bi mogao sredit nekaj, ne. Legalno ne vidim nikakav utjecaj, ako je ilegalno, onda je privatan. Al ako ga ima, neka pomogne ljudima",. kaže Milanović, a Plenković mu uzvraća:

"Njegovi komentari po meni temeljno proizlaze iz ljubomore. Prvenstveno ništa nije pomagao Hrvatima po nijednoj temi, sve što je učinio im je odmagao.“

Jedina sigurna pomoć uhićenim BBB-ima bi bila da se dokaže da s ubojstvom grčkog navijača nemaju nikakve veze.