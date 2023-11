Preokret u Banožićevom slučaju, no Vlada mu odobrila da primi šest punih ministarskih plaća, ali to nije sve...

Bivšem ministru obrane Mariju Banožiću zdravstveno se stanje popravlja pa je s odjela intenzivne njege premješten na liječenje u Kliniku za neurokirurgiju. Istodobno, iako je mandatno-imunitetno povjerenstvo potvrdilo da će mu i bez ovjerene punomoći aktivirati saborski mandat, u priči ipak dolazi do preokreta.

RTL-ova reporterka Katarina Brečić poručuje kako je Banožićeva odvjetnica nazvala predsjednika Mandatno-imunitetnog povjerenstva i poručila da oni povlače zahtjev za aktivacijom njegovog saborskog mandata.

Do ovog preokreta dolazi nakon što je i nastala prava zavrzlama može li on uopće aktivirati svoj mandat te ga odmah staviti u mirovanje budući da zahtjev nije ni bio ovjeren kod javnog bilježnika.

Potom se predsjednik Mandatno-imunitetnog povjerenstva raspitao kod pravnih službi u Saboru. Na kraju su zaključili kako im se čini da to pravno moguće, no ipak nam stiže vijest da do toga ne dolazi.

No, još nije jasno zašto je do toga u ovom trenutku došlo.

Odvjetnica Marija Banožića nije dostupna medijima, ne javlja se na pozive, a s druge strane u HDZ u poručuju da nisu ni na koji način utjecali na Marija Banožića ili bilo koga da on odluči ne aktivirati svoj saborski mandat. Isto tako, u HDZ u poručuju da mu vrijedi ono pravo 6+6. Vlada mu je odobrila da šest mjeseci smije primati punu ministarsku plaću koju je primao dosad. Isto tako šest mjeseci još pola te plaće.

"Vjerojatno je procijenio da je to tako bolje, da mu je zdravstveno bolje, što je dobro i vjerojatno da u konzultacijama s bližnjima ovakva ocjene", poručio je Gordan Jandroković, predsjednik Hrvatskog sabora i dodao kako sada čekaju da se Banožić oporavi kako bi o svemu mogli razgovarali.

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković poručio je pak kako se s bivšim ministrom nije ni čuo, ni vidio od nesreće.

Na pitanje je li netko u HDZ-u tražio da se povuče aktivacija njegovog mandata u Saboru kazao je kako ne zna. "Pustite sad. On je član HDZ-a. Čovjeku se dogodila nesreća. Pa nećemo izbaciti čovjeka sad iz stranke", kazao je Butković.