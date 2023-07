Pričali smo s predstavnikom radnika Cesta Šibenik nakon dogovora sa županom. 'Želimo raditi po zakonima RH'

Nakon gotovo četiri tjedna koje su proveli u štrajku, dobre vijesti za radnike Cesta Šibenik. Svakodnevno trubljenje od 12 do 15 sati pred Šibensko-kninskom županijom, očito je urodilo plodom. Radnici Cesta Šibenik su preko svojih sindikalnih predstavnika uspjeli dogovoriti sa županom Markom Jelićem da se krene u pregovore oko kolektivnog ugovora. Kako je riječ o poduzeću koje posluje tržišno, radnici će trebati nadoknaditi zaostatke od skoro mjesec dana, ali i naći model prema kojemu bi se vrednovalo učinkovite, ali i neučinkovite radnike.

Što je učinjeno i kako dalje - s predstavnikom radnika Zoranom Palinićem razgovarala je reporterka Nikolina Radić

"Znate i sami da svaki pregovori, tu nema ni zadovoljnih ni poraženih, svi smatraju da su zadovoljni, nitko nije poražen. Danas smo postignuli okvirni sporazum kojeg ćemo se držati. Tu sada kreću mukotrpni pregovori, sudeći po ovom svemu sada, bit će sigurno mukotrpni", kazao je.

Što želite u kolektivnom ugovoru?

"U kolektivnom ugovoru želimo prvu stvar, da se na nas radnike Cesta Šibenik primjenjuju zakoni Republike Hrvatske. Ako naši članovi Nadzornih odbora, koji rade u drugim firmama i imaju ugovore za jedno radno mjesto i nemaju aneks ugovora, tako da ni moje kolege i ja nemamo aneks ugovora. Znači, da imamo ugovore, obračun i isplatu plaće po zakonima Republike Hrvatske", govori Palinić.

Što to znači za visinu plaće?

"Nama niti u jednom momentu nije bila sporna visina plaće, nego način obračuna plaće i dvodijelni ugovori. Osnovni ugovor i ugovor na imenovanje ili aneks do svakodnevnog opoziva. Toga nema u hrvatskom zakonodavstvu, ne znam tko im je prodao tu priču da to može, a to je netko od one gospode koju sam nabrojio", odgovorio je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kada krećete raditi?

"Neke stvari krećemo sada, kada dođemo u tvrtku. Organizirat ćemo se kroz sat vremena, na odmorištima kupimo smeće. Ako tehničke mogućnosti budu ispunjene, popodne se diže most i nastavlja se dizati sa svojim redoslijedom, a ophodnja i dežurna služba, oni su radili 24 sata i hitne intervencije. U ovom smo periodu imali oko 15-tak hitnih intervencija, popravak ograda, asistirali smo policiji na zatvaranju ceste, mi smo bili prisutni, ali smo bili prisutni s našom voljom, s našom organizacijom, samih radnika i niže-rukovodećim kadrom, a ne s tim što se naš vrli direktor pomučio i napravio nekakav pravilnik ili se dogovorio da mi idemo raditi na koji se on pozivao mailovima i prijetnjama radnicima", zaključio je Palinić.

POGLEDAJTE VIDEO: Štrajkaši u Cestama Šibenik: 'Problem su obračun plaće i novi pravilnik koji direktor gura mimo svih pravila'