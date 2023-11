Priče iz hangara Veleprometa: 'Tu su dovodili curice, bilo je jauka - Nemojte, nikad nisam imala odnos...'

Preživjeli svjedoče o paklu u hangarima vukovarskog poduzeća Velepromet. Tisuće ljudi bili su ovdje zatvarani, ponižavani i zvjerski mučeni. "Tu je bila njihova milicija, dovodili su curice, žene. Tu je bilo jauka, 'Nemojte me, nisam nikada imala odnose, nemojte ovo. Gdje bih ja, duša mi iskače'", svjedoči Mato Gombović iz Vukovara.

Ubijeno je više od 700 osoba. "Tko god je imao ikakvu vezu sa Zborom narodne garde, s državom, sa strankom, te su prokazali domaći Srbi i taj je okončao svoj ovozemaljski život", kaže Zdravko Komšić, predsjednik Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora. "Kad su prolazili poznati, bojali smo se i krili smo lica svoja", sjeća se Kata Gombović iz Vukovara.

"Koga su izveli vani – ne zna se ništa o njemu, samo čuješ rafale i to je to", kaže Željko Seker Meštrović iz Vukovara. "Sin mi je plakao na ramenu:'Tata, ubit će nas, sve poubijati'", kaže Viktor Leko iz Vukovara.

Preživjeli najviše boli rastanak s djecom, za koju ni danas ne znaju gdje su. "Samo mislim na njega, on mi je jedini... bio jedini, prvi i jedini. Ne može se to opisati, to se ne može opisati, ne, ne...", kaže Mara Marijanović iz Vukovara. Sve bi dali da su umjesto njih živa njihova djeca. Imaju samo jednu želju. "Ne može se odustati od djeteta, to nam je jedino da ga nađemo dok smo živi", poručuje Kata Gombović.

Traži se i kažnjavanje zločinaca. "Da se ispitaju, istraže, optuže i osude oni koji su odgovorni za ove zločine", kaže Zdravko Komšić.

Počast ubijenim hrvatskim braniteljima i civilima odana je i mimohodom od vukovarskog Memorijalnog groblja do masovne grobnice na Ovčari. U koloni djeca poginulih i nestalih s porukom – "Vi ste naš ponos, mi smo vaša snaga".

"Danas se među nama djecom poginulih i nestalih branitelja isprepliću tuga, ponos, nedostajenje sve ove 32 godine kad mi nismo imali jednog roditelja uz sebe", poručuje Sandra Rapčak Škomrlj, predsjednica Udruge djece poginulih i nestalih branitelja.

Tužne vukovarske obljetnice završavaju, no rat još uvijek traje za one koji traže svoje najmilije. I samo njihov pronalazak donijet će im mir u srca.