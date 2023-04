Prijatelj mladića koji je ukrao tramvaj: 'On je inače baš super dečko. Sad mu je sigurno žao'

Policija je pronašla i uhitila mladića koji je sa zagrebačkog okretišta "posudio" tramvaj.

Riječ je, kako doznajemo, o maturantu zagrebačke Elektrotehničke škole koji je završio u pritvoru.

Istražuje se kako se uopće ovaj propust u ZET-u dogodio te uvode i strože kontrole.

"Pa on je nazvao nas u grupu, ja sam se javio i ja vidim da vozi tramvaj. Nije mi ništa bilo jasno, kako je to moguće? Mi smo i dalje u šoku, ne znamo što će biti s njim ni kako će se sve to razviti, ta situacija. Tako da, svi smo zbunjeni", rekao nam je njegov školski prijatelj.

Zbunjeni su i u ZET-u. Traže odgovornu osobu za propust, ali i uvode strože kontrole.

Svaki vozač koji napušta spremište odsad zaštitaru mora pokazati svoju iskaznicu.

Neven Brnjas, povjerenik Sindikata hrvatskog vozača u ZET-u reko je da je u ovom slučaju najvjerojatije riječ o propustu.

"Ta je osoba ušla u prostorije Zagrebačkog električnog tramvaja bez da ga je itko provjerio i pitao tko je i što je. Međutim, budući daje to firma s jako ljudi, oko 3600, teško je da sve jedan zaštitar pregledava", objasnio je.

Iz ZET-a ne žele komentirati je li 19-godišnjak kod njih radio kao vozač, a riječ je o maturantu zagrebačke Elektrotehničke škole.

"Mogao je biti tramvaj ispred, da je bilo naglog zaustavljanja mogao je lupiti u taj tramvaj. Moglo je biti velikih posljedica i velikih zatvorskih kazni. Mogao je i nekoga usmrtiti? Apsolutno, nije prvi put da nam pješaci padaju pod tramvaj", istaknuo je Brnjas.

Dok neki ne podržavaju što je 19-godišnjak učinio, drugi smatraju da su mladi hiroviti.

"Probal je. Ide, ne ide.. Ja stvarno ne znam kaj bi rekla, danas se takva čuda dešavaju da to više čovjek i zdrav razum ne može prihvatiti", rekla je Jasenka iz Zagreba.

Mladićev školski kolega rekao je prije nije bio problematičan i rekao: "Koliko ga poznajem on je baš super dečko. Pametan je. Meni nije uredu da je to napravio. Sigurno nije imao neku lošu namjeru. Uvjeren sam u to. Sigurno mu je sad žao".

Zbog kratke avanture s tramvajem mladiću prijeti do godinu dana zatvora.