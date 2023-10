Prije 5 godina zabranili mobitele u svojoj školi: 'Ranije su sjedili i tipkali, danas pod odmorima i plešu!'

Prije početka nastave mobitele gase i spremaju u torbe, učenici ih ne smiju koristiti ni za vrijeme odmora.

Eva Borovička učenica je Osnovne škole Petra Preradovića u Zagrebu i o svemu kaže: "Mislim da je zabrana mobitela u školi dobra jer se svi više družimo jedni s drugima. Dođe mi tu i tamo da pogledam jesam li dobila neku poruku, ali izdržim i pogledam nakon nastave."

Učenik Fran Gračanin dodaje: "Meni je zabrana mobitela dobra. Par puta se dogodilo da sam uzeo mobitel, a nisam smio i onda me učiteljica opomenula i spremio sam ga."

Zabrana korištenja mobitela u toj školi postoji već 5 godina, a sada vrijedi i za pametne satove. Sankcije su jasne, prvo opomena, a onda oduzimanje uređaja i poziv roditeljima.

Deni Zvorc, ravnatelj škole, objašnjava kako je sve to krenulo: "Prije pet godina učenici su izlazili na odmor, stajali jedan pored drugog i tipkali na mobitele. Danas imamo to da oni razgovaraju, šeću, imamo glazbene odmore pa plešu i pjevaju. Vratila se graja na hodnike, a to prije nismo imali."

Mobiteli se smiju koristiti samo u nastavne svrhe i pod nadzorom nastavnika. Podršku roditelja, kažu, imaju jer posljedica prekomjernog izlaganja ekranima svjesni su svi.

Zvonimir Radić, pedagog škole kaže: "Primijetili smo da imaju slabiju pažnju. Posljedice vidimo i kod djece koja dolaze na upis u prvi razred, vidimo teškoće kod poznavanja slova i čitanja, matematičkog predznanja, a i pažnje kod testa pamćenja."

Odzvonilo je mobitelima i u splitskim školama. Za zabranu su ravnatelji 28 gradskih škola.

Davor Šimić, ravnatelj OŠ Lokve-Gripe u Splitu, o svemu kaže: "Stvari su izmakle kontroli. Učenici jedni druge snimaju, snimaju učitelje, šalju na razne platforme, TikTok, Instagram, ismijavaju se s osobama, fotošopiraju fotografije to dovodi do prekršaja kada se mora uključivati i policija."

Izmjenama kućnog reda zabranu mobitela na nastavi i tijekom odmora planiraju uvesti i ovoj zagrebačkoj školi.

Krešimir Supanc, ravnatelj OŠ Jure Kaštelana u Zagrebu, govori nam: "Osim što mogu primati pozive i slati poruke mogu i snimati. To onda remeti nastavni proces jer su se i testovi počeli fotografirati i slati dalje. Ideja je da učenici, s obzirom na to da sad imaju ormariće, ostave mobitele. Ako budu potrebni na nastavi moći će ih ponijeti ali uz prethodnu najavu učitelja. "

Praksa je od škole do škole različita, jedne zabranu imaju već godinama, a druge je tek uvode. Mobiteli su u nekim školama zabranjeni samo tijekom nastave, a u drugim tijekom cijelog boravka u školi.

Mia Pende iz Zagreba komentira: "U našoj školi mobiteli jesu zabranjeni, moj dječak je drugi razred i ni nema svoj mobitel i ne planiram mu ga ni kupiti još. Sve ima prednosti, ali ja vidim da ima i dosta mana."

Mirjana Kos, također ima mišljenje: "Ionako su previše pred ekranima, u školi bez mobitela mogu savladavati lakše gradivo i tijekom odmora socijalizacija. Slažem se da je oke mobitelima reći ne u školi."

Iz ministarstva znanosti i obrazovanja poručuju u velikom broju škola uporaba mobitela je zabranjena ili ograničena. Za takvu odluku prepreke nema i škole je mogu donijeti samostalno.