UŽIVO IZ PLOČA Prijete li Pločama novi izbori nakon što je s drogom pao predsjednik gradskog vijeća?

Pao je s drogom, pa dao ostavku. Predsjednik Gradskog vijeća Ploča, SDP-ov Aleksandar Ostojić podnio je ostavku nakon što je javnost doznala da je prošlog petka policija kod njega pronašla drogu, kristal meth, poznatiji kao 'ice'. Policija ga je zaustavila u Pločama, navodno dok su pratili lokalnog dilera, prilikom čega je odbacio paketić s pola grama droge. Priveden je i ispitan nakon čega je pušten uz prekršajnu prijavu. Kako doznajemo, radi u Carini kao državni službenik, a SDP-ov gradonačelnik Ploča Mišo Krstičević zahvalio mu je na suradnji i poručio da je donio jedinu ispravnu odluku. Građani koji poznaju Ostojića su u šoku. Kažu da je riječ o mirnom, obiteljskom čovjeku, ocu dvoje djece kojeg nikada ne bi povezali s drogom. Naš reporer Rade Županović javio se uživo s najnovijim informacijama te kaže da se do komentara Ostojića danas nije moglo doći. Prema nekim spekulacijama, ovdje se radi o unutarstranačkom obračunu u redovima SDP-a. 'Ova priča vrlo izgledno završit će i na sudu. On je svoj iskaz dao u policiji, a sada je na redu sud, on će se vjerojatno žaliti na rješenje na prekršajnu prijavu koju je dobio', izvijesito je Županović. Više o tome hoće li zbog ovog slučaja u Pločama možda novi izbori, pogledajte u videu.