Prijović za RTL Danas: 'Lepa Brena mi je kao majka, a Rozga mi je čestitala na ovom uspjehu'

Kako vama zvuči: "Aleksandra Prijović, rekorderka, četiri Arene i peta na putu"? Nijedan ženski izvođač to nije napravio prije vas.

Meni je to iskreno nevjerojatno, mnogi zaslužuju 5, 10 i 15 arena. Ali došlo je neko novo vrijeme, neke nove generacije. Ponosna sam, sretna. Ovo je nevjerojatan uspjeh

S obzirom na to da znam da me publika u Hrvatskoj puno voli, bila sam sigurna za prvu rasprodaju. Kada je Zagreb u pitanju i generalno Hrvatska, ne postoji mjesto iz kojeg nisam dobila poruku. To je meni najfascinantnije.

Je li vas nazvao netko od glazbenika, glazbenica iz Hrvatske i čestitao?

Jelena Rozga. Znamo se. Ja sam bila na njezinom koncertu u Beogradu. Čestitala mi je ona je toliko divna i mila jedna žena koju ja stvarno jako poštujem.

Kada spominjemo Lepu Brenu, rekli ste da jako puno učite od nje.

Jako je velika čast i sreća kada te može posavjetovati jedna legenda. Ona je uz mene. Uvijek je bila tu za mene što god je trebalo. Brena je zaista posebna..

Stvara li vam to određeni pritisak?

Pritisak je bio u početku kada sam krenula. Kada stalno pričamo, postane sve normalno. Ja nju ne gledam kao Lepu Brenu, nego kao svoju majku.

Što kažete na kritike i one koji ne odobravaju vaše koncerte u Zagrebu?

Nismo svi isti, razumijem ljude koji nešto ne odobravaju ili ne vole. Ali ne razumijem da netko ne može reći: 'Bravo! I neka je sa srećom' To je jedino ono što zamjeram. Oni koji vole to i slušaju, oni znaju i to je meni sasvim dovoljno. Onaj tko ne voli, ni ne treba slušati. Ne mogu ja nikoga natjerat na to da mene voli.

Ne živim taj estradni život, iako se bavim tim poslom, izbjegavam posljednjih godina, pogotovo otkad sam dobila dijete da se svugdje pojavljujem, najsretnija sam kada sam sa svojom porodicom, sa sinom.

Znam da su vam baka i djed u Belom Manastiru, koliko često idete tamo, u Hrvatsku i općenito?

Meni je sin trenutno u Belom Manastiru, s mojom majkom. Volim često otići u Opatiju.