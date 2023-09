Priveli vlasnicu i zaposlenika swingerskog kluba u kojem su brutalno pretukli mladića i izbili mu zube

Drugi put u tjedan dana vlasnica i zaposlenik rovinjskog swingerskog kluba bili su u pulskom Državnom odvjetništvu.

Na ispitivanju su zbog teškog premlaćivanja Talijana prošlog mjeseca, ali i napada na mladića proteklog tjedna koji ima prijelom rebara, natučenu jetru i polomljene zube.

Ukrali su mu i skupocjeni sat i nakit. Danas čekaju odluku o istražnom zatvoru, dok su prošlog tjedna iz odvjetništva išetali uz mjeru zabrane prilaska.

Sineva Vukušić, odvjetnica pretučenog mladića, danas je komentirala: "To je vrlo neobična praksa da se u situaciji, kada imate više okrivljenika koji doslovno pretuku osobu i nanesu takve ozljede, da je čak upitna i kvalifikacija dal bi se to radilo o pokušaju ubojstv,a a ne samo nanošenje (ozljeda op.a), to je zaista izoliran slučaj."

Nakon javnog pisma oca pretučenog mladića reagirala je i glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek. Naložila je pulskim kolegama, koji zasad šute, da preispitaju odluku.

Sineva Vukušić nastavlja: "Mi još uvijek nemamo odgovor ŽDO u Puli, iako su imali sasvim dovoljno vremena da reagiraju na nalog glavne državne odvjetnice. Međutim, ono što očekujemo je da sada donesu izravnu odluku i da predlože određivanje istražnog zatvora u odnosu na sve okrivljenike u ovom događaju."

Prije šest dana, u pokušaju da zaustavi napadače lakše je ozlijeđena i vozačica taksija kojoj se, kako neslužbeno doznajemo, prijetilo i dan kasnije.

Ibrahim Novak, vlasnik je taksi službe i kaže: "Ona je bila u službi radila i dovezla stranku u klub. Oni su mlatili mladića, a koliko ja znam ona je samo rekla neka ostave dečka na miru, da će ga ozlijediti jako. Nasrnuli su na nju."

Stanovnici Rovinja zgroženi i brutalne napade najstrože osuđuju.

"To je strahota i sramota da cijeli svijet zna naš grad naš grad je veoma poznat popularan omiljen", samo je jedan od komentar mještana, kao i :"Nekultura, ne možeš čovjeka ne možeš tući, možeš ga kazniti. Privesti, zatvoriti, ali tuči ne"

Slučaj kakav Rovinj ne pamti epilog će ipak dobiti na sudu.