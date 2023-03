Prizori beba ispred Petrove prije tri godine obišle su svijet. Posjetili smo ih, pričali sa zaposlenicima

Prije točno tri godine potres od 5 cijelih 5 stupnjeva prema Richteru u 6 sati i 24 minute pogOdio je Zagreb. Prizori trudnica i majki s bebama ispred Petrove obišle su svijet. Djeca su proslavila treći rođendan - a obnova u bolnici tek počela. Potresnog jutra prisjetile su se majke i zaposlenici.

Lukrecija je rođena u 26-om tjednu trudnoće. Na dan potresa imala je tri dana i 722 grama.

Njena majka Antonija Bračić kaže: "Ne znaš što se događa. To su tak svi bili zašuškani da više nitko nije znao koje je čije dijete osim po narukvicama. Kad sam došla pitati je li sve ok, samo su rekli: recite mi broj. Kad su rekli broj – bilo je ok je".

U portirskoj kućici to jutro bilo je 26 beba. Lukrecija je prestala disati.

Neonatologinja u Klinici za ženske bolesti i porode KBC-a Zagreb, Sonja Anić Jurica govori: "Bili su naslagani kao štruce od kruha, svako zamotano u pelene. Još je bila i ona koja je u principu intubirana ovdje. U tom trenutku smo se samo nadali da ćemo svu djecu uspjeti zbrinuti da nam sva djeca prežive. Da se ne pothlade, da ne prestanu disati, jer mi tu nismo imali kisika".

Tog jutra svi su priskočili u pomoć majkama s tek rođenim bebama.

"To je bilo kao iz najvećeg horor filma. Sve se treslo. Bilo je stvarno nezamislivo. Ja sam odmah strčala dolje da vidim što se događa s djecom na intenzivnoj, jer smo znali da su oni najkrhkiji i da se može svašta dogoditi", ističe Anić Jurica.

Danas na hodnicima ispred Odjela za intenzivnu - kreveti i inkubatori. Zbog obnove su u skučenom prostoru.

"Sada s ove vremenske distance sve se zaista čini kao fantastični film. Došla je Hrvatska vojska, BBB su došli prvi na mjesto, došlo je jako puno susjeda civila koji su pomagali u ovom dijelu izmještanja opreme, rekla je Mirta Starčević, Zavod za neonatologiju Klinike za ženske bolesti i porode KBC-a Zagreb.

Bolnicom uz dječji plač konačno odzvanjaju i radovi.

Slavko Orešković, predstojnik Klinike za ženske bolesti i porode KBC-a Zagreb tvrdi: "U prvom mjesecu je otprilike krenula intenzivna obnova, s tim da smo mi sve sadržaje morali iseliti i preseliti u ove sigurnije dijelove klinike i prerasporediti na način da to sve funkcionira".

U pola bolnice su radovi. Hladni pogon je reduciran, posao je smanjen za trećinu.

"Svi se jako veselimo da dolazi vrijeme kad ćemo raditi u primjerenijim uvjetima, u modernim prostorima koji će nam omogućiti da budemo još bolji", govori Starčević.

Malena Lukrecija je proslavila treći rođendan, a neki dijelovi Zagreba izgledaju kao na dan potresa. U tri godine promijenila su se četiri ministra graditeljstva, a ona je dobila i mlađu sestru.

"U nedjelju je puhala 19.3. Treći rođendan, veliki – najveći na svijetu. Stigla je još jedna beba 17. 3. Ova je bila velika beba naspram Lukrecije. Ova je bila 1255 grama, sada je tu opet na intenzivnoj. Tri godine točno od potresa, ja već drugo dijete imam ovdje", kaže mama Antonija.

Radovi će trajati 18 mjeseci i trebali bi biti gotovi na ljeto iduće godine. Tada će djeca rođena u potresu biti gotovo pa predškolske dobi.