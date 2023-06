Ima ih oko 8 tisuća i jedan su od razloga gužvi na jugu zemlje. Taksisti u Dubrovniku imaju i paprene cijene na koje se žale i turisti i domaći.

Ako vam u Dubrovniku zatreba taksi, bez brige nećete ostati na cesti. A kad su gužve veće, strpljenja je sve manje!

No, turistima je čini se uvijek draža duga vožnja od udarca po džepu!

Od aerodroma im uzimaju i po 60 eura, a turisti plate jer, kažu, nemaju opcija.

Iako je na stajalištu u vlasništvu Grada Dubrovnika postavljen službeni cjenik, svaki taksi prijevoznik i dalje moze samostalno odrediti cijenu vlastite usluge.

To je, kao i broj taksija omogućio zakon o liberalizaciji autotaksi prijevoza iz 2018. Prije istog, na dubrovačkim ulicama bilo je svega njih 225. Sada se procjenjuje da ih ima nevjerojatnih 8 tisuća.

Mato Franković, gradonačelnik Dubrovnika govori: "Puno rekorda Dubrovnik ima, a zasigurno jedan od njih je broj taksi vozila i upravo iz tog razloga smo se odlučili krenuti u smjeru uvođenja zone posebnog prometnog režima kako bi smanjili pritisak na povijesnu jezgu".

A cilj liberalizacije tržišta imao je za cilj smanjenje gužvi i povoljniji prijevoz. Dobili smo suprotno.

Božo Miletić, predsjednik udruge 'Lider' i taksist kaže: "Prijašnjih godina smo svjedočili raznim taksi prijevoznicima koji su dolazili iz unutrašnjosti. Činjenica je da zadnjih par godina većina automobila je dubrovačkih registracija".

Irena Žitko Kanostrevac je jedna od rijetkih taksi vozačica koja svakodnevno vozi dubrovačkim ulicama. Poslom se bavi tek dvije godine, a na gužve je odavno oglušila.

"Navečer se znalo dogoditi da smo vozili po sat i pol do dva od pošte u Lapadu do pila. To su četiri kilometra, ništa stravično - prije bi pješke", govori.

Više turista jednako više taksista. A da je ovakvo stanje oko dubrovačke povijesne jezgre neodrživo smatra i UNESCO. Pa se logično mnogi s razlogom pitaju može li ovaj grad to uopće izdržati?