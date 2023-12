Reporter RTL-a Danas javio se iz Srbije gdje se sutra održavaju prijevremeni lokalni i parlamentarni izbori. Na pitanje kakva je atmosfera dan prije izbora i miriše li na promjene kaže da je u ovome trenutku još to teško za reći

" Ipak, činjenica je da je kampanja bila itekako naelektrizirana, a glasovanja u dijaspori već su počela. Pravo glasa na izborima u Srbiji ima preko 6 milijuna birača. Kupovina glasova, plasiranje intimnih snimki oporbenih političara samo su neke od metoda koje su se koristile u ovoj dosta prljavoj i žestokoj kampanji. Ankete procjenjuju kako SNS i Vučić imaju prednost, no pitanje je kolika će ta prednost biti. Vučić sam kaže da će on odstupiti s mjesta predsjednika države ako njegova stranka doživi poraz. Sam Vučić u posljednje vrijeme bio je nevjerojatno puno prisutan u medijima, pa se zapravo cijela kampanja svodila na za i protiv Vučića. Zapravo se puno manje govorilo o stvarnim problemima i standardu i životu građana Srbije", javlja reporter Jurič iz Beograda.

No kolike su šanse šanse da nakon 11 godina Mario oporba zavlada Beogradom i što će to značiti za Vučića ako tako bude?

"Najveća bitka vodit će se za Beograd. On je važan, kako simbolično, tako i strateški. On je zapravo simbol moći Srbije. Na prošlim izborima oporba je imala, pa praktički izgubila Beograd. Analitičari procjenjuju kako će se ovdje borba voditi za svaki glas te da će se vlast odlučivati zapravo o jednom ili dva mandata te da će se, nakon što završe izbori u cijeloj Srbiji, zapravo puno više govoriti o Beogradu u idućim danima i tjednima i o tome tko će i kako formirati vlast.

Dakle, Vučić neće pasti, no činjenica je da će ovi izbori odrediti smjer u kojemu ide Srbija i onda ćemo vidjeti hoće li ovo biti možda početak početka kraja Vučića. Što se tiče vanjske politike Srbije, političari smatraju kako se ništa bitnoga neće promijeniti te da će Srbija nastaviti balansirati između Istoka i Zapada. Ovdje će sutra biti i oko pet i pol tisuća stranih i domaćih promatrača. Birališta se otvaraju ujutro", javio se s detaljima iz Srbije reporter RTL-a Mario Jurič.