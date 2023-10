Ministarstvo najavljuje izmjene zakona koje će omogućiti povratak umirovljenih profesora u škole.

Ove školske godine Ljubomir Mitrović trebao bi ispratiti svoju posljednju generaciju učenika.

Nakon 32 godine nastavničkog rada čeka ga mirovina, no on bi htio raditi i dalje.

"Navršio sam 65 godina u 9. mjesecu. S obzirom na to da sam započeo školsku godinu imam je pravo završiti do kraja. Moja želja je da bi ostao raditi i dalje. Dva su razloga, prvi je jer je mirovina mala, a drugi jer me veseli raditi s djecom i ostavljati na njih nekakav pozitivan dojam", kazao nam je Mitrović, nastavnik stručne skupine predmeta u Elektrotehničkoj školi u Zagrebu.

Zamjenu za njega bit će teško pronaći jer takvih nastavnika sve više nedostaje.

"Imamo problema s tim. Sati se raspodjeljuju na postojeće profesore koji onda rade prekovremeno, ili se pokrivamo s nestručnim zamjenama", pojasnio je.

Baš zato izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju Ministarstvo planira omogućiti rad umirovljenim profesorima nakon navršenih 65 godina.

"Ako se na natječaj koji je raspisan zbog upražnjenog radnog mjesta nitko ne javi onda se oni mogu angažirati na godinu dana pa još jednu, ali između toga mora biti raspisan natječaj. Oni tada prekidaju mirovinu i zaposleni su na puno radno vrijeme", kazao nam je Božo Pavičin, glavni savjetnik ministra znanosti i obrazovanja.

Izmjene zakona u Saboru bi trebale biti usvojene do kraja godine. Povratak umirovljenih nastavnika u škole nije dovoljan da bi se riješio problem, smatra ravnatelj Prirodoslovne škole Vladimira Preloga u Zagrebu Zlatko Stić.

"To je privremeno liječenje, to nije rješenje to je samo pomoć dok se problem ne riješi na pravi način. Inače ima ljudi koji bi mogli ostati i koji ne bi mogli ostati raditi u razredu, nismo svi jednaki ni fizički ni psihički nakon 35 godina rada u razredu, to je zahtjevan posao", ističe.

Najviše nastavnika nedostaje u STEM području. Njihova mjesta popunjavaju oni koji nemaju dovoljnu razinu ili vrstu obrazovanja za predmet koji predaju. Prema posljednjim podacima Ministarstva znanosti i obrazovanja, na kraju prošle školske godine matematiku je predavalo 264-ero nestručnih nastavnika, a fiziku njih 107-ero.

Pronaći kvalificirane nastavnike, za ravnatelje postaje nemoguća misija. Na natječaje se ne javlja gotovo nitko.

"Najviše nedostaje nastavnika fizike, matematike, informatike, polako će početi nestajati i onih iz kemije, biologije i engleskog jezika. Naravno, tu su i inženjeri elektrotehnike i računalstva koje je nemoguće pronaći za plaću koju mi imamo u obrazovanju. U našoj školi u zadnjih 6 godina 16 nastavnika iz STEM područja nas je napustilo. Svi su otišli nakon provedenih natječaja u realnom sektoru gdje su dobili plaće 70 % do 80 % veće", dodaje Zlatko Stić.

I dok u škole vraćaju umirovljene nastavnike, mlade Ministarstvo želi privući stipendijama. 600 eura na mjesec nudi studentima nastavničkih smjerova matematike, fizike, kemije, biologije i informatike. Uvjet je da onoliko dugo koliko su primali stipendiju ostanu raditi u školi.