Pronašli smo sezonce koji se vraćaju iz godine u godinu. Odakle dolaze i zašto su vjerni?

Većina ugostitelja muku muči s pronalaskom sezonskih radnika. No, pronašli smo sezonce koji se vraćaju iz godine u godinu.

Ivana je Makedonka i ovo će joj biti druga sezona u opatijskom restoranu. Cilj joj je baš ovdje ostati za stalno.

"Bitna je plaća, bitan je dobar tim, bitno je da budeš općenito zadovoljan, imaš slobodno vrijeme ipak. Da nije sezona samo rad", govori Ivana Fenov, sezonska radnica.

A na pitanje što im je rečeno kada su dolazili u Hrvatsku, kaže Ivana, da mogu ostati.

Tu je šansu ugrabio još jedan Makedonac. Promijenio je niz radnih mjesta, u svojoj domovini, Njemačkoj, ali i Hrvatskoj. Ovdje je sada na neodređeno.

"Radiš osam sati, imaš slobodan dan. Radiš preko cijele godine. Nema ono da radiš bez slobodog dana. Imaš sve bitno. Osam sati imaš vremena za sve. Plaća je uvijek na vrijeme i sve je u redu", govori Bojan Stojčeski, pizza majstor.

"Niti jedan ugostitelj u Hrvatskoj više ne može izmislit da će vam radnik radit za pet šest, sedam tisuća kuna. Plaća jednog ozbiljnog kuhara, koji nešto zna, speć picu, koga vi ne morate educirat, učit i tako dalje, ispod dvije tisuće eura nema", priča Stjepan Dunatov, vlasnik restoran u Opatiji.

Prije svega se oslanjaju na domaće konobare i kuhare, ali potrebe su veće pa zapošljavaju i strance.

"Mi ih zovemo stranci, to su većinom naši ljudi koji su iz Makedonije ili iz Bosne ili iz Srbije. Većinom njih prvo uzmemo pa onda tek idemo na treće zemlje, jer to je vrlo slično našem mentalitetu, govor, sve tu skupa", govori

Sezonci koji na istom mjestu rade godinama najveća su vrijednost i to je ono što bi željeli svi ugostitelji.

"Ne uspijevamo kod svih zato što mnogi su iz ove branše, sjećamo se korona krize koja nije tako daleko iza nas, mnogi su mijenjali svoje zanimanje radi sigurnosti, a imamo tu i studente koji jednostavno završe faks, idu dalje, idu svojim profesijama", priča Nikola Eterović predsjednik Nacionalne udruge ugostitelja.

Martina je studentica, ali u Kostreni je već četvrtu sezonu konobarica. U situaciji kada su ugostitelji očajni u potrazi za radnicima, mogla bi birati gdje će raditi, ali ne planira ništa mijenjati.

"Meni to u jednu ruku znači sigurnost, jer vraćate se na poznato, poznajete priču, poznajete politiku firme, poznajete vlasnika, možda čak znate i goste koji se stalno vraćaju na isto mjesto, tako da to je jedno toplo, poznato okruženje", rekla je Martina Jeremić.



Iz Hrvatske udruge turizma procjenjuju ove će godine biti potrebno 60 tisuća sezonaca. No na ovim je mjestima, zbog dobrih uvjeta koje pružaju radnicima, potraga odavno završena.