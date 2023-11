Prosvjedi u Zagorju zbog plastičnog otpada: ' Ilegalno se dovozi i spaljuje, a smrad je nepodnošljiv'

Izišli su na ulicu, zaustavili promet - stanovnici Poznanovca jasno su poručili ne žele smeće u svom mjestu.

„Tu smo zato jer se borimo za čisti zrak, za našu djecu, za nas jer ujutro kad se digneš u pola sedam to je strašno kako smrdi“, rekla je Bara Srečić iz Poznanovca

„Sad se širi smrad, količina smeća se povećala i želimo da se to sve sanira i vrati u prvobitno stanje“, rekao je Goran Bajza iz Poznanovca.

U centru njihova mjesta, u dvorište nekadašnje tvornice, dovozi se i spaljuje plastični otpad. Boje se za svoje zdravlje, a podržali su ih i stanovnici okolnih mjesta.

„Otpad ne samo da se dovozi, oni ga tu i pale u tim pećima, znate da to treba biti regulirano, zaštićeno, ali ovo je nemoguće, nemoguće je živjeti u ovom kraju“, rekla je Đurđa Mohač iz Bedekovčine.

„U pola 6, 7 sati idem tu autom i to ne možeš disati kad ti se taj smrad uvuče i traje, traje još kilometrima za tobom“, rekao je Zdravko Filipec iz Konjščine.

Prosvjed je organizirala udruga žena. Kažu, njihova borba traje od 2021. kada su dvije tvrtke koje ovdje dovoze i spaljuju otpad izgubile dozvolu za rad. Na naš upit, tvrtke nisu odgovorile.

„Dozvola za rad s plastikom ovdje ne postoji, sudskom zabranom im je oduzeta dozvola za rad i spaljivanje jer za to ne postoje uvjeti. Zagorje više nije bajka na dlanu, po ovome mi nismo dio bajke, mi smo dio Zagorja kojemu je smeće došlo na vrh glave“, rekla je Jasna Ocvirek, predsjednica Udruge žena Jana iz Poznanovca.

Upozoravaju, to područje nije osigurano, nema protupožarne zaštite, a umjesto da se ukloni, otpad se samo gomila. Uz njih je i načelnik općine.

„Unutra nema ni hidrantske mreže, ako dođe slučajno do požara kakav je bio u Osijeku i u Zaboku mi to nemamo čime ugasiti. Tražimo od inspektorata, jedino inspektorat može zaustaviti dovoženje otpada i dati nalog da se to skroz makne“, rekao je Darko Ban, načelnik Općine Bedekovčina.

Iz Državnog inspektorata poručuju da su zaprimili više prijava te da je inspekcijski nadzor u tijeku, a podršku mještanima dao je i župan Kolar.

„Ponovno pozivam inspekcije da dođu, da pogledaju, da izvide ove navode koje građani govore, a to je da po noći dolaze kamioni, da se obrađuje otpad. Ja to ne mogu znati to nije u mojoj nadležnosti“, rekao je Željko Kolar, župan krapinsko-zagorski.

Mještani rješenje žele što prije, a svoju borbu za čist zrak i čist okoliš nastavljaju i dalje.