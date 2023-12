Prva je godina s eurom, jesmo li se naviknuli na novu valutu? 'Svejedno mi je, samo da imam novaca'

Svi su na početku godine tvrdili – potpuno vladamo situacijom. Slavuja, tunja i mrkog medvjeda nakon 28 godina zamijenili su kuna, šahovnica, glagoljica i Nikola Tesla. Nove kovanice neki su stavljali i pod bor.

Otkucala je ponoć, a bankomati su počeli izbacivati samo eure. Uvođenje nove valute, premijer je proslavio plaćanjem kave Ursuli von der Leyen. Dok je premijer slavio, građane su već tad mučila poskupljenja, a posebno ih je ljutilo zaokruživanje cijena. Ženska jakna tako je preko noći s 499 poskupjela na 527 kuna i 34 lipe, odnosno 69 eura i 99 centi. Osim odjeće, porasle su cijene hrane, frizera, kozmetičara, restorana, kafića, pa čak i knjižnice…

Vlada se protiv visoke inflacije i zaokruživanja cijena pokušala boriti na nekoliko načina. Iz Banskih dvora, prijetilo se trgovcima gotovo svakodnevno. "Slobodno tržište da. Kapitalizam da. Slobodno formiranje cijena da, ali profiterstvo u ovakvoj situaciji - to ne. To nikako ne" kazao je Plenković.

Nikad veće cijene popisali su i tajni kupci koji su od kolovoza prošle godine pratili kretanje cijena za 60 različitih proizvoda i 36 usluga. U 15 mjeseci nisu našli niti jedan proizvod koji je pojeftinio. Već na početku pokazalo se da su pred trgovcima nemoćni. "Priča gdje vi objavite koji proizvod ćete pratiti u nekoj trgovini je promašen, jer ako mi ga objavite i kažete što pratite, naravno da ću se ja prilagodit i da ću za taj proizvod poštovati sve propise. Poanta tajnog kupca bila bi da dođem u trgovinu i da ne znate da sam iz udruge i da ne znate koje ću proizvode kontrolirat" kazala je Dijana Kladar, odvjetnica.

Pa kad ni to nije išlo, umjesto crne, na brzinu je sklepana bijela lista. Mjesec i pol dana od uvođena eura, osvanula je aplikacija Kretanje cijena. Cijene i danas dostavljaju samo tri trgovca. Prijetnje s inspektorima i kaznama za ostalih 7 bile su samo pucanj u prazno, pa je ministarstvo angažiralo privatnu tvrtku koja obilazi ostale. Aplikacija je i danas tu, ali ministra više nema.

"Nije se snašao od početka, a onda smo vidjeli kako je sve išlo - bit će crnih lista, neće ih biti, pa je krenula aplikacija, pa hoće trgovci slati cijene, pa neće, pa je onda doveo tog svog nesretnog savjetnika koji se pravio jako mudar, a vidimo kako je na kraju završio" kaže Ana Knežević, predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu prava potrošača.

I s ministrom i bez ministra cijene su nastavile rasti. Sva poskupljenja zabilježili su i tajni kupci. "Muško šišanje na početku smo primijetili da je bilo 40 kuna, a danas ga nema ispod 10 eura" kažu. Pita li se Vladu i HNB - rasta cijena zbog uvođenja eura, gotovo da nije ni bilo. Iznosio je 0,4 postotna boda.

Promjena valute nije bila stvar samo iznosa kojeg plaćamo, s eurom je otišla kuna - jedan od simbola hrvatske državnosti. "Sada već vrijeme prolazi, godina je skoro od toga, ali par medeka je u novčaniku, onako za uspomenu još uvijek", kaže Dijana Barbarić iz Zagreba. Bez novca i posla ostalo je 787 mjenjačnica. Od njih nešto više od tisuću, danas ih je u cijeloj zemlji otvoreno niti 300. Oprostiti se od kune, jednom čovjeku to je možda palo i najteže.

"Pozdraviti se s hrvatskom kunom bio je možda sentimentalniji trenutak za mene, nego za ostale građane, tamo je moj potpis. Zbog toga možda imam najviše razloga žaliti za kunom" izjavio je guverner Vujčić. Novčanice s njegovim potpisom još uvijek nisu dosegle cijenu onih iz 1993. na kojima je potpisan bivši guverner Pero Jurković. Dolaskom eura, vrijednost kune je eksplodirala.

"Sad se traži 200 kuna, 1993. godina - u prvoj kvaliteti, već danas je 300 eura. Stotka je 120 ili 150 eura, ali prva kvaliteta - ne smije biti niti malo oštećena, niti malo presavinuta, a 50 kuna je 50 ili 60 eura", ističe numizmatičar Borna Barac. Osim novčanica, na cijeni su i određeni primjerci kovanica. Među njima je i ona od 5 kuna iz 1995. godine - izdana povodom 500. obljetnice Senjskog misala. "To je kovano u 200 primjeraka i danas postiže cijenu od 4000 do 4500 eura. Najveću razliku će postići one stvari koje su izuzetno jeftine - 1 lipa, 1 kuna, 2 kune - nešto što ima zanemarivu vrijednost, a može postati vrlo velika rijetkost" zaključuje. Zadnja izdana kovanica kune na sebi nosi motiv Pelješkog mosta. Svoj primjerak mnogi su čekali od ranih jutarnjih sati. Kune će se od Nove godine moći mijenjati samo u HNB-u. S njima je otišao jedan dio naše povijesti, ali i podsjetnik na vrijeme kad je sve bilo jeftinije.