Prva žena hrvatskog nogometa o poslu, prvenstvu... 'Sve slušaju, izbornik je vojskovođa'

RTL-ova Maja Oštro Flis razgovarala je s prvom ženom hrvatskog nogometa koju rijetko čujemo, ali često vidimo. Ivi Olivari ovo je peto svjetsko prvenstvo, a bez nje operacija Katar ne bi funkcionirala. U kakvom je odnosu s nogometašima, tko briljira u pikadu, tko je najposlušniji i kako je biti žena u muškom svijetu nogometa?

Odmah se osvrnula na samu organizaciju i trud koji je uložen.

"Rano smo krenuli. U principu krenuli smo i prije nego što smo se matematički uopće plasirali. Kolega Tomislav i ja smo to jedno ljeto na +40 stupnjeva dolutali do Doge tražeći kamp. Obišli smo nekih 12 hotela i to je bio neki prvi korak u našoj organizaciji", kazala je.

Upitana je li ovo prvenstvo drugačiji teže od ostalih.

"Ne mislim da je teže, ali je svakako drugačije. Održava se u terminu u kojem se nikada nije održavao, a ostalo je sve isto. Malo imamo problema s prijevozom, tu smo štekali prva dva dana, ali sad smo se uhodali", objašnjava Olivari.

Posao menadžera

"Sada nemamo radno vrijeme, radimo svi skupa 24 sata na dan. Ja tu nisam sama, imam kolege koji mi pomažu i ja pomažem njima. Treba organizirati sve od frizerke koja treba ući u hotel do pedikerke i tako do najsitnije detalja, a prijevozu, smještaj i te velike stvari smo davnih dana riješili. Svako večer napišem raspored za drugi dan, oni su kao vojska - svi sve slušaju. Izbornik je vojskovođa", objašnjava.

Prokomentirala je koliko nogometaši i ekipa imaju slobodnog vremena tijekom prvenstva.

"Uvijek ima nekih rupa u rasporedu. Svako jutro, većina njih ide u fitness, poslije ručka imaju odmor, većina njih tada ode u sobu i zaista odmaraju. Kasnije imaju radionicu u kojoj su im kolege iz marketinga stvarno osigurali sve - imaju pikado, ping pong, karte i tu svatko nađe nešto što mu odgovara da ubiju vrijeme između treninga", ispričala je Olivari.

Tko je najbolji u igrama?

"Broz je netko koga svi žele nadmašiti. Čovjek čega god se primi sve mu dobro ide", dodala je.

Osvrnula se na težinu posla s obzirom na to da je žena u "muškom" poslu.

"Mislim da je čak i lakše. I kada nisu s nečim zadovoljni ipak imaju to neko poštovanje prema meni - i starija sam i žena sam pa često progutaju i to ne izgovore. Muškarac ili dečko bi tu vjerujem ipak dobio porciju", kazala je Olivari RTL.