Umjesto s papirnatom putovnicom - s mobitelom. Prvi Hrvat koji je s digitalnom putovnicom odletio iz Hrvatske je Dragan Petric, koji kaže:

"Ja sam je upotrijebio sad u četvrtak kada sam putovao u Veliku Britaniju. Bilo je uzbudljivo ne samo zato što sam među prvima u svijetu jer je Hrvatska među prvim zemljama na svijetu koja takvo što omogućava".

Procedura je jednostavna, objašnjava prvi Hrvat koji ju je koristio i dodaje:

Samo sam na jednom posebnom graničnom prijelazu pokazao svoj mobitel. Unaprijed sam morao najaviti svoje putovanje pa je sve prošlo još brže i bezbolnije".

Da biste dobili digitalnu putovnicu, potrebno je imati važeću putovnicu ili e-osobnu. Za sada je dostupna samo na androidima. Prvi korak je skidanje aplikacije koja se zove Certilia. Proceduru objašnjava voditelj projekta digitalnih putovnica u AKD-u Ivan Brko:

"Korisnik preuzetu aplikaciju Certilia otvori na svom uređaju, uveze unutra svoj digitalni dokument, odabere ga među svojim digitalnim vjerodajnicama, napravi najavu svog putovanja i to je to. Nakon toga mu se generira kod koji kad dođe u Zračnu luku prisloni i to je to".

Uz Finsku, prva smo članica EU-a koje razvija digitalno putovanje.

Jure Sertić, direktor AKD-a kaže kako je projekt započeo u prosincu 2022. i da će pilot projekt trajati do travnja iduće godine. Uz to, otkriva broj dosadašnjih digitalnih putovnica: "Za sada imamo online preuzimanja 800 i mogu reći da su povratne informacije vrlo dobre".

Zasad se s njom može putovati samo iz Zračne luke Franjo Tuđman.

"U budućnosti će biti omogućeno i za granične prijelaze zemljane i možda neke druge, a za sada je za potrebe priloga dogovoreno da se testira u Zračnoj luci Franjo Tuđman", dodaje Brko.

Očekuju da će ovaj model preuzeti i ostale članice EU-a pa će papirnata putovnica otići u povijest. Digitalna na sve mobitele stiže do kraja godine.