Gospođo Rimac, dvije i pol godine niste dali nikakav intervju, većina medija vas je zvala, za početak, kako ste - i zašto ste odlučili progovoriti?

"Drago mi je da sam nakon dvije i pol godine po prvi put večeras s vama. Postavili ste puno pitanja, nadam se da ću vam u jednoj rečenici dati odgovor na sva postavljena pitanja. Ja sam legalist, smatrajući da vrijeme istrage nije vrijeme u kojem bi trebala davati bilokakve intervjue i izjave i tako utjecati na smjer postupka koji se vodi protiv mene i ostalih sudionika u postupku. Međutim, sami ste rekli prošlo je skoro tri godine, podignute su optužnice, do danas ni nijedna optužnica nije potvrđena, a mnogi su imali potrebu svašta komentirati pa je možda došao trenutak da ono što mogu i sukladno onome što mi je dozvoljeno s obzirom na to da nisu potvrđene optužnice da vam danas kažem."

Jeste li dobivali prijetnje u ovo vrijeme ili neka zastrašivanja?

"Jesam, ne jednom, već više puta. I ne samo ja nego i članovi moje obitelji. Znate, kada u kasliću dobijete sadržaj svog telefona i komunikacije s određenim osobama s kojima ste ili u nekakvom prijateljskom ili poslovnom odnosu ili su vam članovi obitelji, se nađe u kaslićima vaših prijatelja, vaših članova obitelji, to nije niti malo ugodno niti se osjećate sigurno."

Od koga ste to dobili?

"Pa, ja bi volila kad bih znala, onda o tome danas ovdje možda ne bih govorila. Ja sam nadležnim institucijama prijavila, sve te prijave, odnosno sve to što su pronašli članovi moje obitelji i moji prijatelji u kaslićima. Komentirali smo više puta, bilo je s prepaid telefona poslanih po 200 poruka, uslikanog sadržaja, upravo iz izdvojenog sadržaja."

Što se konkretno prijetilo u tim porukama?

"Pa vidite ja se ne bojim ni jedne poruke, sadržaj poruke koji se nalazi u mom telefonu. Ali vam nije ugodno da neko kopa po vašem životu. Nije vam ugodno da se poruke koje se ne tiču samog predmeta inkriminacije koje mi se stavlja na teret kruže okolo. Da ih čitaju svi, ne samo sudionici postupka, branitelji nego i šira javnost, a kroz znači ovakav vid prijetnji koje sam dobivala je bila vjerojatno jasna poruka ukoliko budete govorili imamo i mi što pokazati. Ja se ni jednog sadržaja u svom telefonu niti bojim niti se sramim niti se stidim, ali ono što moram reći, postavljam znači pitanje, da li na taj način se meni sudi za djela koja mi se stavljaju na teret, ako će mi se suditi ili mi se sudi za moj život?"

Trebaju li se bojati drugi vašeg telefona?

"Što se mene tiče, ja mislim da se svako zna što je imao u komunikaciji i kakvog sadržaja su te poruke bile. Ono što mogu reć da u svim komunikacijama i u svim porukama, a opet da ne ulazim u segmente koji su dio istrage, znači nema ništa što bi upućivalo na bilokakvu vrstu kriminala. Sutra, znači ja nisam ubojica, ja nisam netko tko je trgovao ljudskim organima, nisam trgovala ni narkoticima da bi se toga bojala"

A što mislite, tko to pušta? Posljednjih tjedana, mjeseci smo vidjeli poruke Vas i Gabrijele Žalac. Kako se osjećate kad to sve čitate?

"Vidite poruke s Gabrijelom Žalac su samo jedan set poruka. U trenutku dok sam lišena slobode su izašle sve znači poruke i komunikacije koja je bila u posebnim dokaznim radnjama. Znači u vremenu kada ne mogu niti nešto komentirati niti mogu postavljati javno pitanja niti mogu upozoravati. Ovo pitanje je možda pitanje koje treba uputiti onima koji su dopustili da se sadržaj mog telefona, ali i svih drugih telefona, bude dostupan široj javnosti.

Tko je AP? Premijer Plenković je sam rekao da je to vrlo vjerojatno on. Je li to Andrej Plenković?

"Pa, u mojoj komunikaciji i u sadržaju ovog predmeta imate jako puno inicijala. Imate jako puno nadimaka. Imate, znači inicijale AP, no to je već zadiranje u sadržaj predmeta o čemu ne mogu govoriti. Ako to sutra bude dio spisa koji će se naći u sudskom postupku tada ću o tome govoriti"

Je li on sve znao? Koja je bila njegova uloga u aferi Softver?

Pa, što se tiče same afere Softver ja nisam niti svjedok niti sam imala bilo kakvog doticaja, a opet kažem, nisam od onih koji će komentirati niti istrage niti nepravomoćne optužnice."

Jeste li s glavnom državnom odvjetnicom Zlatom Hrvoj Šipek razgovarali u Državnom odvjetništvu na temu Vjetroelektrane?

Ono što ću potvrditi, da, razgovarali smo i tema je bila vjetroelektrane. Sam sadržaj razgovora, nažalost, ne mogu danas komentirati niti s vama niti s javnosti sve do trenutka dok ne vidimo hoće li i taj segment biti sastavni dio optužnice koja će se naći u sudskom postupku, a tada ćemo o svim detaljima, a jako dobro se sjećam znači svih detalja pa i rasporeda sjedenja, ali ono što imam potrebu naglasiti, ja ne vidim ništa sporno u tom sastanku. A reći ću i zašto. Kao dužnosnik znači sam ukazivala na probleme s kojima se susreću kako poduzetnici, ali tako i čelnici znači jedinica lokalne i regionalne samouprave. Kada u različitim tijelima znači imate tumačenje i različitu praksu tumačenja određenih odredbi zakona jednostavno se nađete u jednom začaranom krugu.

A zašto ona tvrdi da to nije bilo?

"Pa vidite, to ćete morati pitati glavnu državnu odvjetnicu. Ali ja vam mogu samo reći da ne vidim ništa sporno u tom sastanku. Niti, znači u načinu komunikacije kada želite riješit problem i spor koji znači ima Republika Hrvatska, poduzetnik, a inače projekt je od općeg interesa, ne samo za područje Knina, nego i šire. I ono što je važno to nije bio jedini sastanak u Državnom odvjetništvu, vezano za vjetropark Krš-Pađene i to nije bio jedini sastanak na kojem se upozoravalo na problematiku, znači imovinsko-pravnih odnosa, odnosno različitih tumačenja i stavova o zakonskim odredbama."

Želite reći da ste se još jednom sastali?

"Mislim da skoro dvije godine prije toga, tad sam bila u ulozi saborske zastupnice s investitorom Miljenkom Bašićem bila kod tadašnjeg glavnom državnog odvjetnika gospodina Dinka Cvitana. Razgovarali smo o istoj temi neriješenih imovinsko pravnih odnosa na relaciji Hrvatske šume - Ministarstvo poljoprivrede - Ministarstvo državne

imovine - investitor i to vam dovoljno govori o slici ovog predmeta ako razgovarate, znači, s čelnim ljudima i ljudima koji mogu donositi odluke a nemate rješenja danas imamo aferu takozvanu Vjetroelektrane samo je pitanje kada znamo da je Vlada RH u svojoj interpelaciji se jasno definirala da nije bilo nezakonitih aktivnosti"

Šta kažete onda na optužbe Uskoka da ste uzeli mito?

"Što se tiče tih optužbi na njih ćemo odgovoriti kada optužnica kao takva stigne. Očekujemo da će se razmotriti odgovor moje obrane i mene i da ćemo sutra u daljnjem postupku dokazati da je to jedan hvalevrijedan projekt, a nikako da nije bio korumpirani niti je bilo ikakvog pogodovanja investitoru niti interesnim skupinama."

Svi se pitaju, pretpostavljam, kako su pukle mjere u vašem slučaju, kako ste vi doznali da se vas prisluškuje? Jel vam netko rekao i tko vam je rekao da ste na mjerama?

"Ono što sam imala kao saznanje podijelila sam sa svim nadležnim institucijama, ne jednom nego više puta, znači moja prijava od prvog trenutka saznanja odnosno sumnje pa i saznanja da postoji indicija da je moje vozilo kao takvo ozvučeno, da postoji prislušni uređaj, ja sam uredno prijavila institucijama u Republici Hrvatskoj zaduženim za sigurnost. Moram reći još jednu stvar. Ja do danas nisam dobila odgovor na prijavu koju sam podnijela prilikom pronalaska za postavljanje istog uređaja u moje vozilo, pa evo skoro tri godine. Nadam se da kao i u nekim drugim podnescima s kojima smo upozoravali upravo za ova curenja informacija i spisa u kojima smo upozoravali da se treba izdvojiti privatni sadržaj od onoga što je relevantno i bitno za predmet, znači, nismo dobili nikakav odgovor ili smo dobili odgovor da to nije moguće. Ako vam netko govori od 3 i pol milijuna stranica, zar stvarno mislite da je tri i pol milijuna stanica inkriminirajućeg sadržaja ili tu postoji ona osnovno temeljno ljudsko pravo, a to je zaštita privatnosti a prije svega zaštita dječjih prava."

Bojite li da će netko vaš večerašnji intervju shvatiti kao obračun s bivšom stankom?

"Ja nisam došla večeras obračunavati se niti sa svojom bivšom strankom niti sa svojim dojučerašnjim kolegama, niti sa svojim prijateljima, ja sam samo večeras došla reći da nažalost postoje dvostruka mjerila, da nažalost nemamo jednaka pravila u ovom postupku prema svima i nadam se da ćemo imati iste uvjete kako obrane…"

To mislite na premijera?

"Ne. Pa nije premijer sudac."

Kako se ponaša prema vama u odnosu na druge okrivljene?

"Vidite svatko bira način komunikacije i svatko bira način na koji će pokazati je li mu netko simpatičan ili ne. Morate shvatiti da su titule prolazne. Ja nikada nisam patila od titula koje su mi stajale uz ime i prezime, bilo to gradonačelnica ili saborska zastupnica ili državna tajnica, važno vam je prije svega da ste čovjek. Sutra te titule odu, a ostanete ili prijatelj i čovjek prema ostalima ili to niste. Ja smatram da upravo zato što sam bila čovjek, a to jesam i danas, sam se borila za svakog. I poduzetnika i svog sugrađanina

s područja grada Knina i nije mi bilo teško nazvati, rekli bi, ni portira ni državnog tajnika ni ministra pa ni premijera da bi riješila određeni problem. Nikad nisam koristila ni zloupotrebila svoje ovlasti i položaj, nisam trgovala svojim utjecajem nego sam samo smatrala da kao dužnosnik je moja dužnost pomoći, učiniti prepreke na koje ljudi nailaze u ovom dijelu šume, zavrzlame oko tumačenja pojedinih zakona, odredbi, uredbi. Pa imate i danas, danas kada bi pitali poduzetnike kako se rješava problematika, slušam to kroz medije, klizne skale. Pa imate hrpu poduzetnika koji danas ne mogu dobit odgovor na to pitanje niti od službenika niti od dužnosnika."

Kad ste se zadnji put čuli s premijerom sad već kad ste ga spomenuli?

"Mislim da je to bilo dosta davno."

Za kraj, ima li u vama još političkog žara?

"Nikad ne recimo nikad."

To vi najavljujete ulazak u politiku?

"Nećemo o tome, prerano je. Imamo jedan dugi, dugi postupak u kojem prije svega trebam obraniti svoju presumpciju nedužnosti a kad završimo to bit će još uvijek vremena i za možda političke aktivnosti, moj rodni list još uvijek nije žut."