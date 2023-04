Puljak komentirao torpedo u luci i kaznu od 100.000 kn: 'To znači da sam odgovoran i za, ne daj Bože, Keruma'...

Zašto Split nije znao za torpedo od 300 kilograma u svojoj luci koji je deaktiviran prije nekoliko dana, te što s kaznom Državnog inspektorata od 100.000 kuna, uživo je odgovorio splitski gradonačelnik Ivica Puljak s kojim je u RTL Danas razgovarao naš reporter Rade Županović.

Potvrdio je da je gradska vlast znala za torpedo. "Bili smo u kontaktu s načelnikom policije koji ih je obavijestio da je njihova procjena bila da nema potrebe da se javnost obavijestiti, da su se takve stvari događale i ranije", rekao je Puljak.

Na konstataciju da se u samom središtu grada deaktivirao torpedo od nekoliko stotina kilograma, odgovorio je: "Time se bave stručne službe, policija se pokazala kompetentna za to, nemamo razloga sumnjati u njihove kompetencije. U Splitu je bila procjena kakva se na kraju i dogodila, odvilo se sve na siguran način, Split je siguran grad."

Na pitanje je li javnost ipak imala pravo znati tu informaciju, barem nakon što je policija odradila posao, ponovio je da policija procjenjuje kako trebaju postupati i da se pokazalo da je njihova procjena bila dobra.

Progovorio je i o detaljima optužnog akta od 100.000 kuna zbog ilegalne gradnje u Vili Dalmaciji.

"Državni inspektorat kaznio je mene za nešto što nisam napravio ja, nego moji prethodnici. Gospodin Andro Krstulović Opara potpisao je ugovor s jednom firmom za izvođenje radova. Mi smo taj ugovor konzumirali i radovi su počeli. Kad se utvrdilo da nedostaju neki dokumenti, mi smo radove zaustavili, naložili da se sve vrati u prvobitno stanje, a potom smo dali ostavku. Povjerenica Vlade je konstatirala da su oni vratili u prvobitno stanje, da je sve završeno. Državni inspektorat izašao je na teren prije mjesec dana, konstatirao da nije bilo točno što je rekla povjerenica te su kaznili mene", ispričao je gradonačelnik Puljak.

Na konstataciju da je on bio gradonačelnik prije mjesec dana kada su utvrdili da se radovi odvijaju, da je imao uvid u to što se događa u rezidencijalnom objektu Grada Splita, rekao je:

"Oni su konstatirali da su se radovi tada nastavili, da su praktički bili završeni ali da nisu bili vraćeni u prvobitno stanje. Ali povjerenica je konstatirala da se to dogodilo, ja sam vjerovao u nom što sam primio u primopredajnom zapisniku. Ako se sada dogodi da ja zaista moram platiti tu kaznu, onda to znači da niti jedan gradonačelnik ni župan neće preuzeti dužnost jer će morati provjeriti sve navode u primopredajnom zapisniku."

Ponovio je da bi to značilo da je odgovoran za sve što su radili prethodni gradonačelnici.

S obzirom na to da je Državni inspektorat za RTL Danas odgovorio da su evidentirani radovi prije mjesec dana, u veljači ove godine, kada je Puljak bio gradonačelnik, pitali smo i što je s tim detaljem.

"To nije točno, oni nisu evidentirali da radovi nisu bili zaustavljeni onda kad su oni rekli, to je bilo prije godinu dana, to zaista nije točno. I oni su mene kaznili za nešto što sam naredio da se napravi. Kad sam otišao, nisam ni mogao provjeriti je li to stvarno napravljeno, nego je povjerenica ustvrdila da se to napravilo i da je to završilo. Nemam razloga sumnjati u ono što se dogodilo kod mojih prethodnika to znači da sa odgovoran za sve što su radili moji prethodnici, a to su Antonio Bajamonti, Gajo Bulat ili, ne daj Bože, Željko Kerum."