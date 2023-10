KONTROVERZNI PLAN Pulski gradonačelnik želi zabraniti toples i alkohol na plažama. Što kažu Puljani?: 'Meni ne smeta, mogu se skinuti i goli'

Kontroverzni plan pulskog gradonačelnika - želi zabraniti kupanje u toplesu na plažama! Alli i alkohol! Za to je gradska vlast već isplanirala i paprene kazne! U javnom je savjetovanju prijedlog Odluke o redu na pomorskom dobru - to znači da bi na plažama i ostalim dijelovima pomorskog dobra bilo zabranjeno konzumirati alkohol. Izuzeća naravno postoje - kafići i restorani. U istom prijedlogu se i kretanje bez kupaćeg ili dijela kupaćeg kostima kažnjava od čak 600 do nevjerojatnih 1300 eura. oporbena platforma Možemo! je zgrožena - smatraju da su pojedine odredbe izrazito konzervativne. Iz Pule se uživo u RTL Danas uključila Petra Fabian Kapov. "Prije svega želim reći da je zapravo ovaj prijedlog izazvao žestoke političke reakcije. Gradonačelnik i njegovi istomišljenici misle da je ovo uvođenje reda, drugi pak smatraju da je ovo dokaz nekakve kontroverzne gradske vlasti koja želi promijeniti uobičajeni način života Puljana koji je dosad u odnosu na Hrvatsku bio progresivan. Najglasniji su u stranci Možemo! vide ovaj čin kao uvođenje moralne policije" "Da na plaži ne možeš ništa popiti? Što treba piti u kafiću? Prisiljavaju nas da pijemo tamo gdje je skuplje", rekao nam je Anđelko iz Pule. Kad ga je naša reporterka pitala smeta li mu toples, odgovorio je: 'Ne, meni ne smeta, može se skinuti i gola što se mene tiče'. Refija nam je pak rekla da je protiv toplesa. Cijelo javljanje naše reporterke pogledajte u videu