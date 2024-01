Veliki je dan za RTL. Omiljeni i prvi domaći besplatni kanal za djecu RTL Kockica slavi svoj veliki 10 rođendan!

Proletjelo je 10 godina ovako slatkih trenutaka uz RTL Kockicu! Omiljeni Kockić za svoj je rođendan RTL-ovce počastio tortom, a oni su se na trenutak prisjetili kako je to biti dijete, uz organizirane igre. Poseban je ovo dan za one koji ovaj najšarenijih televizijski kanal čine tako uspješnim.

"U tih 10 godina sam doslovno rasla s Kockicom, učila cijeli proces snimanja reportaža, priloga, nastanka svega toga, tako da mi je ovo jedno jako lijepo razdoblje", kaže Tatjana Horvatić, voditeljica RTL Kockice.

Puno desetljeće na male ekrane u dječji svijet Kockica je donosila raznolik sadržaj. Od crtića 'Kockić i prijatelji', do emisija poput 'SOS za životinjski svijet' ili 'Idemo u ZOO s tajnama životinjskog carstva'. U Kockici je velik fokus na edukaciji.

"Klinci koji su sad već srednja škola znaju reći – Gledali smo te kad smo bili mali. Stvarno imamo jako dobre dojmove od djece, čak i od učitelja koji nas znaju pohvaliti jer su naše sadržaje koristili u svojim edukativnim temama, čak i u nastavi", kaže Davor Balažin, voditelj RTL Kockice.

Neizostavni dio Kockice je i Crtež dana - najdugovječnija interaktivna emisija koja se emitira baš svaki dan u godini. Davorova je to prva emisija, u kojoj je prije nekoliko godina dobio i pojačanje.

Lucija Čustović, najmlađa voditeljica RTL Kockice kaže: "Najdraže mi je kad snimamo epizode za Crtež dana jer svaki put naiđemo na svakakve lijepe radove."

S emisijom 'Jeste li znali' vjernim su gledateljima otkriveni najzanimljiviji dijelovi Lijepe naše, a Kad smo bili mali format je u kojem gledatelji mogu bolje upoznati osobe iz javnog života. Kad je vrijeme za spavanje - tu su i Kockićeve priče koje čitaju poznata lica.

Slavi se 10 godina u kojima se gledatelje zabavljalo, educiralo, bodrilo, motiviralo, nasmijavalo - i to se neće promijeniti. "Želja nam je uvijek ista, a to je da možemo uveseliti dječje dane, da ih možemo educirati, poticati da opet budu znatiželjni, da istražuju, da preispituju stvari i da se ne boje", kaže Davor Balažin, voditelj RTL Kockice.

Najljepše mi je to što se RTL Kockica kroz godine pozicionirala kao medij koji zabavlja ali prije svega educira djecu, to je medij koji je siguran, a pod time mislim da je to medij koji mogu gledati apsolutno sve generacije - kaže Tatjana Horvatić, voditeljica RTL Kockice.

Kockić će i dalje rasti s vama i to je, kako kaže i poznati slogan kanala, baš fora!