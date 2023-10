'Rabljeni Rafalei preboljeli su sve dječje bolesti i u najboljem su tehničkom stanju. Imat ćemo ih još dugo'

Mario Jurič uživo se uključio iz vojne baze Hrvatskog vojnog zrakoplovstva na Plesu gdje je razgovarao s Ivicom Ivandićem, umirovljenim vojnim pilotom. Iz MORH-a uvjeravaju da će sve biti spremno na vrijeme, a to je svibanj iduće godine. Ovdje u vojnu bazu na Plesu ulaže se preko 25 milijuna eura Gradi se hangar za održavanje Rafala, skladište zgrada za simulaciju letova i još dosta toga. Tu će biti i protuzračni sustav Mistral kojeg je Hrvatska također kupila od Francuske.

Što Hrvatska dobiva novim Rafalima?

"Jedno krovno borbeno sredstvo, na bilo koju ugrozu može odgovoriti najbrže od svih oružanih sustava kojima će raspolagati RH"

Koje su karakteristike Rafala i što oni mogu a primjerice F16 ne može?

"Razlika je u tome što se F16 pojavio na početku četvrte generacije, otprilike je s kraja 80-ih godina. rafale je s početka 2000. godina. Avion je koji će se sigurno moći duže vrijeme zadržati se u eksploataciji od F16"

Kad Rafali dođu u Hrvatsku i hoće li oni biti odmah na nebu i štiti naš prostor ili ćemo na to još pričekati?

"Počet će se odmah letjeti, ali to ne znači da će odmah početi izvršavati zadaće za koje su namijenjeni. Vjerojatno kad se napravi familirizacija s pilotima, prostorom Hrvatske… kad se postignu tzv. inicijalne operativne sposobnosti zamijenit će MIG-21."

Ovdje je riječ o polovnim avionima. Hoće li to održavanje biti skupo? Imate li procjene koliko bi održavanje jednog takvog zrakoplova moglo stajati Hrvatsku?

"Ne znam točno koliko, oni su stari do 10 godina. Oni su prevladali sve one dječje bolesti koji se pojavljuju na novim borbenim sredstvima po njihovom početku proizvodnje. S obzirom na to da je u punom zamahu serijska proizvodnja Rafalea, po meni su ti avioni u najboljem tehničkom stanju uz adekvatno održavanje trajat će još dugo"

Ima li Hrvatska dovoljno pilota?

"Hrvatska ima dovoljno pilota, mora se samo osigurati da piloti koji naprave obuku imaju onaj propisani nalet koji je predviđen. Sve drugo neće dovesti do toga da imamo broj pilota. Samo će ih intenzivna obuka i letenje će privući dodatan broj pilota"

CIJELI RAZGOVOR POGLEDAJTE U NASTAVKU: