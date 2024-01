Raditi nedjeljom ili ne? Bujas: 'Mali poduzetnici su kolateralne žrtve.' Sever: 'Apsolutno smo za zabranu'

U tom trgovačkom centru reporter RTL-a Marko Šiklić razgovarao je s Hrvojem Bujasom, predsjednikom udruge Glas poduzetnika i Krešimirom Severom, predsjednikom Nezavisnih hrvatskih sindikata.

Gospodine Bujas, gotovo pola godine prošlo je otkako ste Sudu poslali ocjenu ustavnosti, još uvijek nema odgovora, kad će?

"Znači odmah po startu tog zakona 4. srpnja sam poslao i doista, što se čeka? To je pitanje koje čekamo mi, ali i svi ostali mali poduzetnici koji su doista kolateralne žrtve ovog jednog kriminalnog suludog lošeg zakona koji praktički brani rad ljudima, pogotovo onima koji imaju obiteljske biznise, obiteljsko poslovanje. To su one naše obiteljske cvjećare, obiteljske pekare, obiteljske hrvatske trgovine. Dakle, oni su kolateralne žrtve ovog suludog zakona i doista očekujemo da će isti biti slučaj po treći put na Ustavnom sudu. Pitamo se mi što čekate, gospodo suci. Koliko vam je vremena, trebat ćemo svi skupa ući u predizbornu kampanju, predizbornu igru. Što bi sud, odnosno Ustavni sud trebao prvenstveno izbjeći."

Gospodine Sever kako vi komentirate ove gužve u shopping centrima? Vi ste za zabranu?

"Apsolutno smo za i ove gužve u ovim trgovačkim centrima zapravo ne dokazuju ništa posebno radi toga jer ako gledamo koliko je ukupno stanovnika u Hrvatskoj i ovu brojku onih koji su se izjasnili da su doista protiv rada trgovina nedjeljom, onda gužva u jednom ovakvom centru koji je u nedjelju otvoren, ne znači doista baš ništa, ali daleko je veći broj onih koji u taj centar nisu došli ili u neke druge, nego onih koji su ovaj centar pohodili iz različitih razloga."

Gospodine Bujas, hoće li neki trgovci biti primorani zatvoriti svoje trgovine? Kakve informacije imate?

"Realno dosta malih trgovaca, malih pekara koji su doista na rubu koji imaju padove 15 do 20 posto, što je za njih popriličan pad. Ali isto tako se javljaju ljudi koji su, kao i njihovi dobavljači, pretežito mali OPG-ovi, mali trgovci, proizvođači koji isto tako imaju padove od 15-20 posto i više. Dakle, ovo je jedan lanac koji je kolateralna žrtva tog jednog lošeg zakona."

Kako vi komentirate? Gospodine Sever? Što mislite hoće li doći do zatvaranja?

"Ne vjerujem, radi toga što ljudi koji su kupovali kruh, nedjeljom će ga kupiti u subotu pa će ga imati u nedjelju. Neće ga zato manje jesti. Oni koji su kupovali povrće, voće ili bilo što drugo u nedjelju opet će to kupiti neki drugi dan, a tako isto i bilo kojoj drugoj robi. Dakle, činjenica je da se već narod polako navikao kupovati u ostale dane. Ljudi nemaju nešto viška novaca, pa da bi u nedjelju ili blagdane zato trošili više nego što bi trošili inače samo zato što imaju višak novaca, nego ljudi kupuju toliko koliko im treba, pa će onda to što treba kupit samo u neke druge dane i zapravo promet u trgovinama neće padati, samo će se seliti na druge dane."

