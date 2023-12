NAKON NESREĆE Radnici Čistoće pod stresom, ali na posao moraju: 'Oprema je najbitnija. Nemam ni kabanicu. Štrajk? I to je opcija'

'Malo predugo traje to što smo dogovorili. Oprema nam je najbitnija, a ja osobno nemam kabanice. Moram večeras na kiši raditi. A tako je mnogim radnicima u firmi. Jaknu na sebe koju imam i to je to', poručio je Sabahudin Sedić, potpredsjednik Sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće