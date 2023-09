Radnik riječke Čistoće gradonačelniku: 'Prestanite tipkati po mobitelu kad pričam da kolege nemaju što jesti'...

Jutros u 6.30 njih oko 150 ostalo je u prostorima tvrtke Čistoće, a smeće na ulici Rijeke.

Na prosvjednom sastanku obratio im se i direktor Bojan Jurdana, ali zajednički jezik nisu pronašli. Zašto je došlo do nenajavljenog štrajka i pod kojim uvjetima su ga spremni prekinuti otkrivaju našoj reporterki Maji Brkljači koja je jedina bila na ranojutarnjem sastanku.

Ćenan Beljulji, djelatnik Komunalnog društva Čistoća Rijeka, otkriva koja je kap prelila čašu: "To ne traje od jučer. Unazad godinu dana uz uzastopno pregovaranje koje sam provodio, postao sam inventar. Više sam vremena provodio u svojoj Upravi nego kod svoje žene. Najveći sindikat su radnici", rekao je i pokazao prema okupljenim radnicima koji su njegovu pashu dočekali pljeskom.

Naveo je da su svi radnici ostali u tvrtki. Imao je i poruku za gradonačelnika Rijeke: "Gospodine gradonačelniče, kada dolazim pregovarati kod vas o problemima radnika, a mnogi od radnika ne znaju da sam bio i kod vas, molim vas nemojte tipkati na mobitel kad vam pričam da moji radnici i kolege nemaju što jesti za marendu."

Imao je poruku i za sugrađane pa pozvao da oni ne znaju koliko je težak njihov posao, neka pokušaju sami povući kontejner s otpadom.

"Kad bude rekao da je teško, znat će kako je nama. Mi se vraćamo na bolovanje bolesni jer su nam plaće katastrofalne", rekao je Beljulji.

Na pitanje koliko su spremni biti u štrajku, prolomio se pljesak kolege koji su bili uz njega dajući do znanja da od svojih zahtjeva ne odustaju. Kažu, traže povećanje plaća za 30 posto.

Na pitanje na što će ličiti Rijeka ako se ne udovolji uvjetima radnika, odgovorio je: "Svi znaju što se dešava kad jednom tjednom ne pokupimo kontejner. Sad smo na polovici rujna. Osim mene, koji nisam koristio godišnji, ima još takvih ljudi. I to zato što nas nema", rekao je.

Nastavio je da je danas direktor tvrtke rekao da rješavanje ovog problema rješava politika.

"Ako je to tako, gradonačelniče - umjesto da sudjelujete na otvaranju dječjih izložba i sportskih manifestacija, dajte se više, pobogu ,posvetite ljudima", rekao je odlučno Beljulji.

Nakon pobune radnika, predstavnici radnika i sindikata pozvani su tijekom dana na sastanak u Grad Rijeku. Na njihove prozivke odgovorio je gradonačelnik Marko Filipović (SDP), na izvanrednoj pressici za medije u podne.

"To je ono što u ovom trenutku možemo ponuditi, mislim da je to vrlo razumna i fer ponuda jer to nije samo 15 %, nego razgovor o daljnjem povećanju u okviru tri mjeseca do Nove godine. Ono što smo danas na sastanku dogovorili vjerujem da će biti prihvaćeno od strane radnika, jer mi komuniciramo s predstavnicima sindikata i radnika i vjerujem da će se radnici vratiti na posao! Danas ili u najskorijem roku!", rekao je Filipović.

Radnici su na ponudu dali svoje jasno - ne!